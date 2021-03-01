«الاتحاد للماء والكهرباء» تدعم القطاع الاستثماري والسياحي

المصدر: دبي ـ البيان

ألحقت «الاتحاد للماء والكهرباء» مشروعي «ميناء العرب» برأس الخيمة، و«الدانة» بدبا الفجيرة، بمبادرتها لدعم القطاع الاستثماري والسياحي، وهي المبادرة التي قامت بإطلاقها خلال شهر يونيو من العام الماضي، وسعت منذاك لإلحاق مجموعة من أهم المشاريع الجارية بشمال الإمارات فيها.

وتتيح المبادرة الاستفادة من إعفاء يصل إلى 85 % للفنادق والمراكز التجارية، و80 % للمجمعات السكنية من إجمالي رسوم التوصيل، وهي الرسوم التي تشكل تكلفة رأسمالية، حيث يتم استبدالها برسم استخدام الشبكة الذي يتم إضافته إلى الفاتورة الشهرية لمطوري المشروع.

وتسعى «الاتحاد للماء والكهرباء» من خلال هذه المبادرة، إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية على القطاعين الصناعي والسياحي، نتيجة انتشار جائحة «كوفيد 19»، لا سيما وأن استقرار هذه القطاعات يساهم في تحقيق التكامل المنشود لاستدامة الاقتصاد الوطني.

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