«ويز إير أبوظبي» تتيح استرداد قيمة الحجوزات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي» عن إطلاق عمليتها المؤتمتة لاسترداد قيمة الحجوزات، والتي تلبي طلبات استرداد تحويل النقد خلال أسبوع واحد فقط، لتوفر للمسافرين طريقة سهلة لإدارة حجوزاتهم.

وتقوم عملية «ويز إير أبوظبي» المؤتمتة تلقائياً بإرجاع 120% من التعرفة الأصلية للرحلة الملغاة إلى بطاقة ائتمان المسافر الخاصة برحلاتها أو منح المسافرين خيار استرداد نقدي كامل عبر وسيلة الدفع المتّبعة أو إعادة الحجز بصورة مجانية تماماً. ويمكن للمسافرين طلب استرداد قيمة الحجوزات بنقرةٍ واحدة عبر حساب «ويز إير أبوظبي» الخاص بهم على الموقع الإلكتروني wizzair.com أو عن طريق الرابط الذي يتلقّونه عبر البريد الإلكتروني.

وقال كيس فان شيك، مدير عام الشركة: نحرص على تقديم أفضل تجربة للعملاء، ولذلك استثمرنا بقوّة في أتمتة عملية الاسترداد، ونفخر بقدرتنا على تلبية طلبات الاسترداد النقدي والتعامل معها خلال أسبوع واحد فقط، وسنواصل الاستثمار في الحلول التقنية الحديثة في مختلف أعمالنا لضمان توفير تجربة سفر سلسة ومريحة واستثنائية على متن رحلات «ويز إير أبوظبي».

ويمكن للمسافرين الحصول على وسيلة تأمين إضافية في هذه الأوقات الاستثنائية من خلال شراء خدمة «ويز فليكس» الإضافية مع تذاكر الطيران، والتي تتيح لهم تبديل حجوزاتهم بمرونةٍ تامّة. فيمكن للمسافرين إلغاء حجوزاتهم حتى ثلاث ساعات قبل موعد المغادرة دون أيّ رسومٍ بالمقابل، مع استرداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة، بالإضافة إلى إمكانية تغيير المواعيد وحتى مسار الرحلة عدداً غير محدود من المرّات.

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