فندق الجداف روتانا يطلق عرض الباقة الشاملة

المصدر: البيان الإلكتروني

يقدم فندق الجداف روتانا الضيوف لعملائه الباقة الشاملة الجديدة التي تشمل الإقامة الفاخرة في غرفة كينغ أو غرفة بسريرين، أو الجناح العائلي، أو الأجنحة بغرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم، وتناول الفطور لدى مطعم تيمو، والغداء لدى مطعم تيمو أو أكواريوس (قائمة وجبات من ثلاثة أطباق، والعشاء لدى مطعم تيمو أو ذا ليست بار (قائمة وجبات من ثلاثة أطباق)، إلى جانب المشروبات مع الوجبات، وتشمل الباقة أيضًا تسجيل مغادرة متأخر لتعزيز شعور الرفاهية لدى الضيوف المستفيدين من العرض.

و يقع الفندق في منطقة الجداف المزدهرة، إحدى أحدث وجهات الإقامة وأكثرها إقبالاً في دبي والتي تقدّم مختلف العروض الغنية.

وبإمكان للضيوف الإقامة في إحدى الغرف الـ 318 المجهزة بالكامل، والتي تطلّ إما على المسبح المتلألئ أو على أفق المدينة البانورامي. وقد تم تجهيز جميع الغرف الفسيحة بمفروشات أنيقة تبعث على الراحة وكأنما يقيم الضيوف في منزلهم الثاني.

وكجانب من الباقة، سيكون الضيوف على موعد مع ثلاث وجبات هي: الفطور في مطعم تيمو الإيطالي الأصيل، والغداء في مطعمي تيمو أو أكواريوس الذي يتميز بموقع فاخر إلى جانب المسبح، والعشاء في تيمو أو ذا ليست بار، وسيتألف الغداء والعشاء من ثلاثة أطباق فاخرة ومشروبات منعشة وغازية غير محدودة. وتقدّم كل وجهة لتناول الطعام قائمة فريدة من نوعها غنية بالخيارات التي ترضي مختلف الأذواق والتفضيلات، إذ يقدم ذا ليست بار أفضل المأكولات العالمية مثل دجاج كريسبي، والفطائر المطهوة على البخار مع القريدس المقرمش، في حين يمكن لعشاق الأطباق الإيطالية الكلاسيكية التلذّذ بطبق الباستا فيتوتشيني بلحم الضأن والصلصة لدى مطعم تيمو. ويشتهر مطعم أكواريوس بتقديم أشهى الأطباق التي تشمل السلطة اليونانية والشيش طاووق.

وتتم إضافة الباقة الشاملة إلى أسعار الغرف التي تبدأ من 570 درهمًا إماراتيًا للفرد للغرفة بسريرين. وتعتبر الباقة الشاملة من فندق الجداف روتانا الطريقة المثلى لاستكشاف المعالم السياحية في المدينة، وذلك بدءًا من رمال شاطئ لا مير وصولاً إلى سيتي ووك، وانتقالاً إلى خور دبي.

و تعتمد الأسعار على التوفر وقد تختلف بحسب توقيت الحجز وسيتم تقديم الوجبات بناءً على مجموعة مختارة من 3 أطباق لكل شخص، أو بوفيه بحسب التوفر. وسيتم فرض رسوم على أي طلبات خارج القوائم المحددة. وستقدّم المشروبات أثناء الوجبات فقط ومشروب واحد في كل مرة في الوقت المحدد، وسيتم تقديم الوجبات للمستفيدين من الباقة بين الساعة 12:30 ظهرًا و10 مساءً، مع فرض رسوم على أي مأكولات أو مشروبات يتم طلبها خارج هذه الأوقات. ستبدأ الباقة من الساعة 12:30 ظهرًا في اليوم الأول وستنتهي عند الساعة 12:30 ظهرًا في يوم تسجيل المغادرة / اليوم الأخير من الباقة. تُطبّق كافة الشروط والأحكام الأخرى.

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