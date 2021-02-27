«طيران الإمارات» تسمح بالترانزيت من ساو باولو عبر دبي

المصدر: دبي – البيان

قالت «طيران الإمارات»، إنه سيُسمح للمسافرين على متن رحلاتها من مدينة ساو باولو البرازيلية في رحلات متابعة، تمّ تأكيدها عبر دبي، بالسفر على الرحلة رقم (EK262) بين ساو باولو ودبي، ابتداءً من 1 مارس 2021.

وذكرت الناقلة في تحديث نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، أنه على جميع المسافرين أن يحملوا شهادة «كوفيد 19» سلبية لفحص تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة قبل موعد المغادرة.

وأضافت إن رحلات المسافرين من ساو باولو إلى دبي كوجهة وصول نهائية، تبقى معلّقة حتى إشعارٍ آخر.

كانت طيران الإمارات استأنفت رحلاتها من دبي إلى ساو باولو في الرحلة رقم (EK261) في 11 فبراير 2021.

وتابعت: «نأسف للإزعاج.. ويتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل الحجز أو مركز تواصل طيران الإمارات بهدف إعادة الحجز».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز