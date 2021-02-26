«بريتش إيروايز» متفائلة رغم وصول الخسائر إلى 9 مليارات دولار

المصدر: لندن - د ب ا

قالت مجموعة آي.أيه.جي الدولية للطيران التي تمتلك شركة الطيران البريطانية بريتش ايروايز إن هناك أسباباً للتفاؤل بشأن سوق الطيران خلال الصيف المقبل بعد تسجيل أول خسارة سنوية لها منذ حوالي عشر سنوات.

وأعلنت مجموعة آي.أيه.جي تسجيل خسائر خلال العام الماضي بقيمة 7.43 مليارات جنيه استرليني (9 مليارات دولار).

وفي حين أعرب لويس جاليجو الرئيس التنفيذي للمجموعة عن تزايد الثقة في التعافي السريع، قال إنه لا يستطيع تقديم تقديرات بشأن نتائج العام المالي الحالي مع استمرار تضرر صناعة السفر من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعانت شركات الطيران العالمية المتخصصة في رحلات الطيران طويلة المدى من أسوأ تراجع لها خلال العام الماضي، في الوقت الذي يتوقع فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) احتياج سوق الطيران الدولية إلى سنوات من أجل التعافي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركات الطيران العالمية مثل آي.أيه.جي التي يوجد مقرها في لندن على ما تسمى «جوازات سفر كورونا» التي يمكن منحها لتحديد الحاصلين على تطعيم ضد كورونا من أجل استئناف حركة السفر والطيران.

وقال جاليجو: «نرى زيادة كبيرة في رحلات الطيران وحجز التذاكر خلال الصيف، في أعقاب إعلان حكومة بريطانيا أن تطور التطعيم ووضع معايير دولية وجوازات سفر صحية رقمية ستكون أمراً أساسياً».

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