الكويت: ركاب «الترانزيت» لا ينزلون من الطائرة ولا يدخلون المطار

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي توجيهاً بمنع دخول ركاب الترانزيت والمحولين، إلى مطار الكويت الدولي.

وقال مدير إدارة العمليات منصور الهاشمي إن ذلك يأتي بناء على كتاب وزارة الصحة الصادر في 19 فبراير 2021، والذي يفيد بعدم السماح لركاب الترانزيت والمحولين بالنزول من الطائرة والتواجد في مطار الكويت الدولي.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية فإنه بموجب القرار فإن ركاب الترانزيت (المحولين) الراغبين بالانتقال من طائرة لأخرى، سيمنعون من ذلك وفق توجيهات السلطات الصحية، كما سيمنع تواجدهم في مطار الكويت الدولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز