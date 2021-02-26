فعالية افتراضية بمناسبة اليوم العالمي للمرشد السياحي

المصدر: دبي- البيان

نظّمت كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» وعبر فريق عمل برنامج المرشد السياحي المعني بتدريب وترخيص المرشدين السياحيين في دبي، فعالية افتراضية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرشد السياحي الذي يوافق 21 فبراير من كل عام.

وتضمنت الفعالية تنظيم جولتين افتراضيتين بالتنسيق مع متحفي الاتحاد والشندغة حظيتا بإعجاب المشاركين. كما تم تنظيم جولة سياحية في حي الفهيدي التاريخي للمرشدين السياحيين الإماراتيين الذين أتموا البرنامج التدريبي الإلكتروني خلال الفترة الماضية. وجرى تكريمهم من قبل فريق مضياف في مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقالت مريم المعيني، مدير إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: في كل عام تحتفل مختلف الدول باليوم العالمي للمرشد السياحي، وذلك تكريماً للعاملين في هذه المهنة التي تتطلب منهم أن يكونوا على معرفة حقيقية بالمعالم السياحية التي تستقطب الزوار من مختلف دول العالم، والتعامل معهم بمنتهى الحرفية لعكس صورة مشرفة وإيجابية عن بلدانهم.

وأضافت: قمنا بهذه المناسبة العالمية بتنظيم بعض الفعاليات المميزة، فضلاً عن تكريم المرشدين السياحيين الإماراتيين، تعبيرا لهم عن أهمية الدور الذي يقومون به، حيث إنهم يعتبروا سفراء لدولة الإمارات. ويعكسون الوجه المشرق والحضاري لها، لاسيما أنهم يشكلون المصدر الموثوق للمعلومات بالنسبة للضيوف والسياح، الذين يتطلعون دائما لمعرفة المزيد عن تاريخ وتراث وثقافة الدولة، وكذلك عادات وتقاليد شعب الإمارات الأصيل وطبيعة حياته الاجتماعية.

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