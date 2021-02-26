«فلاي دبي» توسع وجهاتها في رومانيا برحلات إلى كلوج نابوكا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «فلاي دبي» أمس، إطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا، وجهتها الثانية في رومانيا. وستسير الناقلة رحلاتها إلى الوجهة الجديدة بواقع رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي، ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج ابتداء من 20 مارس. وتشغل «فلاي دبي» حالياً رحلتين يومياً بين مطار دبي الدولي ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست. ومع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في مارس، سترفع الناقلة رحلاتها إلى رومانيا لـ 16 رحلة أسبوعياً.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: بدأنا عملياتنا لأول مرة إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعياً في العام 2012. ومنذ ذلك الحين، ضاعفت «فلاي دبي» عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات. ونحن سعداء لتقديم المزيد من الخيارات لرحلات الطيران المباشرة الملائمة للسوق مع بدء رحلاتنا إلى كلوج نابوكا، ونتطلع إلى مزيد لتشجيع السفر وتعزيز حركة التجارة في كلا الاتجاهين.

وتعد كلوج نابوكا ثاني أكبر مدينة في رومانيا وتتميز بواحد من أكثر الاقتصادات حيوية في البلاد، وهي أكبر مركز للابتكار وفرص الأعمال في إقليم ترانسيلفانيا. يعتبر مطار أفرام إيانكو الدولي كلوج بوابة مهمة إلى المنطقة الشمالية الغربية من رومانيا. يقع المطار على بعد 10 كيلو مترات شرقاً من وسط مدينة كلوج نابوكا، وهو قريب من أهم مناطق الجذب في المدينة ؛ كما يُعرف أيضاً باسم «قلب ترانسيلفانيا».

ومن جهته قال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»: ستوفر خدمة «فلاي دبي» الجديدة لأكثر من 3.5 ملايين شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار، ما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي. هناك أيضاً فرصة للمسافرين لرحلات الربط والسفر عبر شبكتنا إلى وجهات شهيرة مثل كولومبو ومالي وزنجبار. كما ستفيد الخدمة التي توفر رحلات بواقع مرتين في الأسبوع السكان المغتربين الرومانيين في الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى الوطن بسهولة أكبر.

تتمتع كلوج نابوكا بموقع استراتيجي يقع على الحدود مع المجر ومولدوفا وأوكرانيا، ما يسمح للمسافرين من هذه الأسواق بالاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة لـ«فلاي دبي» إلى دبي التي تعد مركزاً عالمياً للطيران.

تعتبر كلوج نابوكا العاصمة غير الرسمية لمنطقة ترانسيلفانيا التاريخية، وهي مدينة ثقافية وتعليمية نابضة بالحياة تحتضن عدداً كبيراً من القلاع والحصون والحدائق النباتية والمتاحف والمتنزهات، توفر كلوج نابوكا للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وجهة مثالية لقضاء العطلات، بفضل مناخها المعتدل ومجموعة واسعة من أماكن الجذب السياحي.

وستكون الرحلات على هذه الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكات «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

أسعار

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من دبي إلى كلوج نابوكا من 8000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1100 درهم، فيما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من كلوج نابوكا إلى دبي من 1900 يورو فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 170 يورو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز