«بير جريلز» مخيم فوق جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت شركة «راك ليجر» المتخصصة بأنشطة المغامرات والتجارب الترفيهية المتميزة والتابعة لمجموعة «راك للضيافة» القابضة، عن فتح باب الحجوزات للإقامة في مقصورات «مخيم بير جريلز للمستكشفين» على قمة جبل جيس، أعلى قمة جبلية في الإمارات، وتوفر المقصورات التي ستبدأ استقبال زوارها 3 مارس 2021، أول تجربة إقامة خارجية تحمل علامة «بير جريلز» في العالم، والتي تأتي في أعقاب الإطلاق الناجح للمخيم في سبتمبر الماضي.

يضم المخيم تسع مقصورات مصنوعة من مواد معاد تدويرها، ويقدم لعشاق المغامرات والراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة تجربة إقامة فريدة في الجبال تراعي جميع اشتراطات السلامة والتباعد الاجتماعي، وإضافة إلى موقعها المتميز بين أحضان الطبيعة، تتمتع المقصورات بتصميم مناسب للمجموعات الصغيرة، وتراعى فيها كافة قواعد السلامة والصحة، لتوفر بذلك تجربة مثلى تساعد على تغيير أنماط الحياة اليومية التي فرضتها الجائحة.

ويمكن للزوار المشاركة في دورات تعلّم مهارات العيش في البراري أو الأنشطة المشوّقة تحت إشراف المدربين المعتمدين، ومنها ركوب الدراجات الجبلية وتسلق الجبال واجتياز مسارات المشي الجبلي بمفردهم أو برفقة المدربين.

تبدأ أسعار الليلة الواحدة من 450 درهماً من الأربعاء إلى الأحد و650 درهماً أيام الخميس والجمعة والسبت، حيث تستوعب كل مقصورة ثلاثة أشخاص بالغين أو شخصين بالغين وطفلاً واحداً، وتتيح للزوار تجربة الشواء بأنفسهم على الشرفة الخارجية الخاصة، وستكون المقصورات مجهزة بأطباق وأوعية وأدوات مائدة وأكواب وأدوات الشواء ومستلزمات النظافة الشخصية، بينما يوفر المتجر الموجود في الموقع مستلزمات أخرى مثل الوجبات الخفيفة وأعواد الثقاب والحطب، ويتيح المخيم اصطحاب الكلاب أيضاً، بحد أقصى قدره كلبان لكل مقصورة مقابل رسم إضافي يبلغ 50 درهماً، شريطة إبقائها مقيّدة أو برفقتهم في جميع الأوقات.

ويمكن للزوار المشاركة في دورات تعلم مهارات العيش في البراري تحت إشراف خبراء مدربين في «أكاديمية بير جريلز لتعليم مهارات العيش في البراري»، وتضم دورات لمدة نصف يوم (3 ـ 4 ساعات) و8 ساعات و24 ساعة للعائلات والبالغين، وأنشطة بناء الفرق للشركات، ودورات تدريبية مخصصة لعشاق المغامرات. وتتيح الدورات للمشاركين اكتساب المهارات العملية للعيش في البراري في أصعب التضاريس البرية، ويشمل ذلك إشعال النار وبناء المأوى والتدرب على أساليب التنقل وإيجاد المسارات وتوفير المياه، وتعلم كيفية استخدام السكين، إضافة إلى طرق عملية لعلاج الإصابات الطبية، وتسلق الصخور والصمود في البرية أثناء الظروف الجوية القاسية.

وقالت أليسون جرينيل، الرئيس التنفيذي لشركة راك للضيافة القابضة: نفخر بقدرتنا على مواصلة توفير التجارب الجديدة والمبتكرة، ويسعدنا اليوم أن نرحب بزوار أولى وجهات الإقامة التي توفرها علامة «بير جريلز» على مستوى العالم في أعقاب النجاح الذي حققه «مخيم بير جريلز للمستكشفين» عقب إطلاقه أواخر العام الماضي، ويلبي المخيم تطلعات الراغبين بالابتعاد عن أجواء المدينة المزدحمة وعيش تجربة استثنائية بين أحضان الطبيعة، ونحن على ثقة بأن هذه التجربة الفريدة ستسهم في الارتقاء بالمكانة السياحية العالمية لإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى إثراء قائمة وجهات المغامرات والمعالم الطبيعية التي تحتضنها.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تحرز إمارة رأس الخيمة تقدماً متسارعاً ومتواصلاً على طريق التعافي من الظروف العصيبة التي شهدها العالم بأكمله. وتأتي المرونة المتميزة التي تتمتع بها الإمارة ثمرة لبروتوكولات السلامة عالمية المستوى التي تطبقها، وخطتها القوية لتحقيق النمو السياحي المستدام، إضافة إلى هويتها التي تنسجم تماماً مع تطلعات الزوار الراغبين في خوض تجارب متميزة في الطبيعة.

وأضاف: تمثل تجربة الإقامة الجديدة التي توفرها علامة «بير جريلز» خياراً جديداً، وخطوة بالغة الأهمية لتعزيز استراتيجية تعافي القطاع السياحي في رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها، ونتطلع قدماً لاستقبال الزوار من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم لنقدم لهم أروع التجارب وسط المعالم الطبيعية المذهلة التي تشتهر بها الإمارة.

وأشار إلى أن «مخيم بير جريلز للمستكشفين» في رأس الخيمة يراعي أعلى معايير السلامة العالمية ويضم نخبة من المدربين المحترفين ضماناً لصحة وسلامة المشاركين في كافة المراحل، وبالإضافة إلى الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة وأدوات التعقيم المتوفرة، يتعين على الزوار ارتداء الكمامات طوال الوقت في المناطق المشتركة وفي كافة أنحاء المخيم، ويجري أيضاً تعقيم وتنظيف كافة المقصورات بعد كل استخدام، كما أنها تخضع للحراسة على مدار الساعة.

ويستقبل المخيم الأطفال من جميع الأعمار، ويمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 8 سنوات أن يشاركوا في مجموعة متنوعة من الأنشطة، ويأتي افتتاح أول وجهة إقامة من علامة «بير جريلز» في العالم ليثري التجارب المتنوعة التي توفرها الإمارة الفائزة بجائزة أفضل وجهة لسياحة المغامرات في الشرق الأوسط، ويضاف إلى قائمتها الطويلة من المعالم الخارجية على جبل جيس بما فيها أطول مسار انزلاقي في العالم، إلى جانب وجهاتها الثقافية وشواطئها الرملية البيضاء والكثير غيرها.

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