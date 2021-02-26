الحدائق المائية بدبي.. وجهة الشباب والعائلات

المصدر: دبي - عمرو عادل

تضمّ إمارة دبي 6 حدائق مائية، إحداها الأكبر في العالم، والتي توفر مغامرات وتجارب رائعة لفئة الشباب وأيضاً جميع أفراد العائلة، نظراً لما تضمه من الكثير من الألعاب والمنزلقات المائية في أبرز المعالم الترفيهية في الإمارة على مدار العام.

تقع حديقة «أكوافينتشر» المائية في منتجع أتلانتس النخلة، وتُعَدّ أكبر حديقة مائية في دبي والعالم، حيث تضمّ مجموعة من أكثر المنزلقات تشويقاً في العالم، وتتألّف الحديقة نفسها من برجَين رئيسيّين «بوسايدون» و«نبتون» متّصلَين بنهر عملاق ينقل الركاب بين مختلف المنزلقات.

وتقدّم الحديقة العديد من الخيارات لعشاق التشويق، مثل لعبتي «بوسيدون ريفينج» و«ليب أوف فيث» (قفزة الإيمان). في الأولى، يهبط الراكب في أنبوب عمودي شفّاف بسرعة 60 كيلومتر بالساعة. أما الثانية، فهي ببساطة هبوط شبه عمودي وبسرعة كبيرة ولا يتجرّأ على تجربته سوى أصحاب القلوب القوية.

وتمنح الحديقة العائلات الاستمتاع بمعايير السلامة التي تميز منطقة ألعاب جزيرة سبلاشرز، ويمكن لمحبي الحيوانات الاقتراب من الدلافين وأسود البحر وأسماك القرش وأسماك الراي والتفاعل معها.

وأخيراً افتتحت الحديقة توسعات جديدة لتكون بذلك أكبر الحدائق المائية في العالم. وتضم التوسعات الجديدة أبراج «ترايدنت» و«سبلاشرز لاغون» و«سبلاشرز كوف» تضم 28 منزلقاً وبرجين جديدين كلياً، تقدم تجارب استثنائية تُعَد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بما فيها أعلى منزلق مائي من نوعه في العالم، وأطول قطار مائي عائلي من نوعه في العالم، وأعلى منزلق مائي عمودي في الشرق الأوسط، وأول تجربة للقفز من المنحدرات في المنطقة، وتشكل الأبراج الثلاثة معاً أكبر مدينة مائية للأطفال فقط في الشرق الأوسط.



ليجولاند

وتعتبر حديقة ليجولاند المائية في «دي إكس بي إنترتينمنتس»، مكاناً رائعاً للعائلات مع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و12، حيث يمكنهم الاستمتاع بتجارب تفاعلية لا مثيل لها.

وتقدم الحديقة باقة متنوعة من النشاطات، أبرزها «دوبلو سبلاش سفاري» للصغار في تجربة رائعة مليئة بالتشويق، كما يمكنهم أيضاً تنمية قدراتهم مع نشاط «ابنِ قارباً» حيث يبنون قارباً صغيراً قبل أن يضعوه في المياه لاختبار قدرته على مقاومة التيارات المائية. ويمكن للكبار أيضاً تصميم «الطوافات» الخاصة بهم باستخدام قطع الليجو.

وتقع الحديقة مقابل نخلة جبل علي، على شارع الشيخ زايد في دبي، وتفتح أبوابها يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، باستثناء يومي الخميس والجمعة، حيث تغلق أبوابها أثنائهما، عند الثامنة مساءً.



وايلد وادي

وتقدم حديقة «وايلد وادي» المائية، التي تقع بقلب دبي النابض، بالقرب من فندق مدينة جميرا، أروع التجارب المليئة بالتشويق والحماس للصغار والكبار. وتمثل الحديقة تجربة مميزة من خلال باقة من الألعاب المائية التي تطفئ حر الصيف، أهمها: حوض الأمواج ووايب أوت ريبتايد وماستر بلاستر، المتاح جميعها عدا لعبة دهو وبحيرة جحا المغلقة حالياً.

ويعتبر منزلق «جميرا سكيرا» أحد أهم معالم الحديقة، إذ يصل ارتفاعه إلى 120 متراً، ويهبط فيه الركاب بسرعة 80 كم بالساعة لمسافة 120 متراً. هنالك أيضًا لعبة «تانتروم آلي» التي ينزلق فيها أربعة أشخاص بسرعة كبيرة إلى أسفل المنحدرات الحادّة، قبل أن يجدوا أنفسهم في حوض السباحة الكبير.



سبلاش باد

وتعتبر حديقة «سبلاش باد» المائية، مقابل منطقة جميرا بييتش ريزدنس، محطة ترفيهية مناسبة للعائلات وتضمّ العديد من المنزلقات وجدران التسلّق وألعاب الترامبولين، بالإضافة إلى النوافير التي تضم استمتاعهم بالكثير من المرح والتسلية.

وبعد أن تقضي يوماً رائعاً برفقة أطفالك في هذه الوجهة الترفيهية المميّزة، توجه إلى السينما أو قم بجولة بين المحال التجارية أو تتناول وجبة شهية في أحد المطاعم المنتشرة في المنطقة.



أكوا فن

تشكل «أكوا فن» - الحديقة المائية الكبيرة مقابل «جميرا بيتش ريزيدنس» - الخيار الأمثل لقضاء لحظات من المرح والحفاظ على اللياقة البدنية في الوقت نفسه، حيث تدعو الحديقة، التي تتخذ مساراتها شكل عبارة «أنا أحب دبي» باللونين الوردي والأزرق عند رؤيتها من الأعلى، الأصدقاء والعائلات وعشاق الرياضة لتجربة المسارات الحماسية وأنشطة اللياقة البدنية، والاستمتاع بتمارين السباحة والكارديو تحت أشعة الشمس.

وتغطّي الحديقة حديقة «أكوا فن» أكبر حديقة مائية قابلة للنفخ في المنطقة، مساحة 2700 متراً مربعاً، وتضمّ 74 لعبة مائية ممتعة. وتفتح على مدار السنة، وتضمّ عدداً من أطول المنزلقات المائية في العالم، بالإضافة إلى العديد من المنحدرات والحواجز.



لاجونا ووتر بارك

وتعتبر حديقة لاجونا المائية في شاطئ «لا مير» أحد أبرز المناطق التي يقصدها زوّار دبي للاستمتاع بأروع الأجواء الشاطئية.

وتضمّ الحديقة مجموعة من المنزلقات المائية المتنوعة وركوب الأمواج التي تتيح اختبار تجربة لا مثيل لها، حيث يمكن ممارسة رياضة ركوب الأمواج أو التزحلق على المنزلقات المائية الطويلة وغيرها من الألعاب المائية.

وتنقسم الحديقة إلى أربع مناطق مختلفة تتخصص كل منها بألعاب ركوب الأمواج أو التزحلق أو رش المياه أو الاسترخاء، وتضم الحديقة مجموعة ألعاب مائية فريدة، مثل لعبة «ويف أوز 180» والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتعرف هذه اللعبة بأنها آلة التزلج القصوى، كما تشمل أيضاً برجاً للتزحلق يتضمن لعبة «مانتا» وهي الطوف العائلي الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، ولعبة «أكوالووب»، كما يمكن للصغار تمضية أسعد الأوقات في منطقة «أكوابلاي رين فورتريس»، و«لاجونا سبلاش باد».

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