"فلاي دبي" توسع عملياتها في رومانيا برحلات إلى كلوج نابوكا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فلاي دبي، اليوم الخميس، عن إطلاق رحلاتها إلى كلوج نابوكا في رومانيا.

وستسير الناقلة رحلاتها الى هذه الوجهة بواقع رحلتين أسبوعيا بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) ابتداءً من 20 مارس 2021.

وتشغل فلاي دبي حاليا رحلتين يوميا بين مطار دبي الدولي (DXB) ومطار هنري كواندا الدولي في بوخارست ((OTP .مع بدء الرحلات إلى كلوج نابوكا في مارس ، سترفع الناقلة رحلاتها الى السوق الرومانية الى 16 رحلة أسبوعيا.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "بدأنا عملياتنا لأول مرة إلى بوخارست بأربع رحلات أسبوعيًا في العام 2012. ومنذ ذلك الحين ، ضاعفت فلاي دبي عملياتها إلى أكثر من ثلاث مرات في السوق مع نمو الطلب على حركة التجارة والشحن بين رومانيا والإمارات. نحن سعداء لتقديم المزيد من الخيارات لرحلات الطيران المباشرة الملائمة للسوق مع بدء رحلاتنا إلى كلوج نابوكا ونتطلع إلى مزيد لتشجيع السفر وتعزيز حركة التجارة في كلا الاتجاهين".

وتعد كلوج نابوكا ثاني أكبر مدينة في رومانيا وتتميز بواحد من أكثر الاقتصادات حيوية في البلاد وهي أكبر مركز للابتكار وفرص الأعمال في اقليم ترانسيلفانيا. يعتبر مطار أفرام إيانكو الدولي كلوج (CLJ) بوابة مهمة إلى المنطقة الشمالية الغربية من رومانيا. يقع المطار على بعد 10 كيلومترات شرقًا من وسط مدينة كلوج نابوكا ، وهو قريب من أهم مناطق الجذب في المدينة ؛ كما يُعرف أيضًا باسم "قلب ترانسيلفانيا".

ومن جهته قال جيهون أفندي ، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: "ستوفر خدمة فلاي دبي الجديدة لأكثر من 3.5 مليون شخص يعيشون ضمن مسافة ساعات قليلة بالسيارة من المطار ، مما يوفر الراحة من خلال خطوط الطيران المباشرة إلى دبي. هناك أيضًا فرصة للمسافرين لرحلات الربط والسفر عبر شبكتنا إلى وجهات شهيرة مثل كولومبو ومالي وزنجبار. كما ستفيد الخدمة التي تُقدم مرتين في الأسبوع السكان المغتربين الرومانيين في الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى الوطن بسهولة أكبر ".

تتمتع كلوج نابوكا بموقع استراتيجي يقع على الحدود مع المجر ومولدوفا وأوكرانيا مما يسمح للمسافرين من هذه الأسواق بالاستفادة من الرحلات الجوية المباشرة لفلاي دبي إلى دبي التي تعد مركزا عالميا للطيران.

تعتبر كلوج نابوكا العاصمة غير الرسمية لمنطقة ترانسيلفانيا التاريخية ، وهي مدينة ثقافية وتعليمية نابضة بالحياة تحتضن عددا كبيرا من القلاع والحصون والحدائق النباتية والمتاحف والمتنزهات، توفر كلوج نابوكا للمسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وجهة مثالية لقضاء العطلات بفضل مناخها المعتدل ومجموعة واسعة من أماكن الجذب السياحي.

تقدم فلاي دبي خدمات سفر مريحة وموثوقة. سيتاح للمسافرين خيار تجربة درجة الأعمال والاستمتاع بالمساحة والخصوصية في المقصورة ، والمقعد الفسيح المريح ، والترفيه على متن الطائرة مع أحدث الأفلام والبرامج التلفزيونية المتاحة للمشاهدة ومجموعة من خيارات تناول الطعام. سيستفيد المسافرون أيضًا من أولوية خدمة إتمام إجراءات السفر في المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي.

كما سيستمتع المسافرون في الدرجة السياحية بمقعد من تصميم شركة ريكارو يوفر مستويات مثالية من المساحة والراحة في الاجواء. وتواصل فلاي دبي نشر خدمات الواي فاي عبر أسطولها مما يتيح للركاب البقاء على اتصال أثناء رحلتهم ويمكنهم تصفح الويب وإرسال رسائل البريد الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والحصول على آخر الأخبار. يمكن للمسافرين الاختيار بين باقات (فليكس / القيمة) أو (لايت) ووفقا لاحتياجات السفر الخاصة بهم.

ستكون الرحلات على هذه الوجهة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات مما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي إلى 155 وجهة بين كل من شبكة طيران الإمارات وشبكات فلاي دبي بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

تم إعادة تصميم تجربة المسافرين مع فلاي دبي لتمكين السفر في بيئة آمنة تقلل من اتصال الطاقم والركاب وتوفر للركاب الثقة للسفر في كل خطوة من رحلتهم. توفر فلاي دبي تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل التغطية ضد كوفيد-19 لمنح الركاب قدرًا أكبر من راحة البال عند السفر.

يتعين على الركاب التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع ل اياتا IATA Travel Centre طوال رحلتهم ، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

جدول الرحلات والأسعار

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من دبي إلى كلوج نابوكا من 8000 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من 1100 درهم إماراتي.

وتبدأ أسعار درجة الأعمال ذهابًا وإيابًا من كلوج نابوكا إلى دبي من 1900 يورو فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 170 يورو.

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