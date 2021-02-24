"ويجو" وهيئة السياحة التايلاندية يبرمان شراكة

المصدر: دبي – البيان

أبرمت ويجو، محرك البحث الأضخم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراكة مع هيئة السياحة التايلاندية لأخذ المسافرين في تجربة سفر ملهمة لاستكشاف تايلاند ولدعوتهم لزيارة الدولة بمجرد تخفيف القيود وبمجرد فتح الحدود تدريجيًا لجميع المسافرين.



تبقى دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أهم الأسواق الواردة إلى تايلاند. وتعتبر الدولة واحدة من أكثر الوجهات أمانًا للزيارة خلال جائحة كورونا. لقد احتلت المرتبة الرابعة من بين 98 دولة حول العالم لاستجابتها لفيروس كورونا في استطلاع أجراه مركز أبحاث أكاديمي بارز في أستراليا.

وتخطط تايلاند لإعادة فتح الحدود واستقبال المسافرين تدريجيا من خلال مبادرات سياحية خاصة، بينما تظل يقظة أيضًا من خلال فرض إرشادات صارمة للصحة العامة لحماية الجميع أثناء جائحة كورونا.



وتهدف هذه الشراكة لتعزيز الوعي بالوجهات السياحية الرائدة في تايلاند بما في ذلك بانكوك وفوكيت وتشيانغ ماي وسورات ثاني ، مما يجعل تايلاند في مقدمة اهتمامات المسافرين. وتسلط الضوء على العديد من التجارب المثيرة والمعالم المميزة التي يمكن رؤيتها في تايلاند، مما يتيح للمسافرين الاستمتاع بأفضل مناطق الجذب السياحي التايلاندية واستكشاف تاريخ البلاد. كما سيوفر ويجو دليل الوجهة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات التسويق المستهدفة المتنوعة.

وقال بيتشايا ساي، مدير مكتب دبي والشرق الأوسط لدى هيئة السياحة التايلاندية: "خطت تايلاند خطوات واسعة في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإعادة فتح حدودها بأمان ونحن متشوقون للترحيب بالزوار من المنطقة إلى شواطئنا. مكنتنا شهادة "إدارة السلامة والصحة في تايلاند المذهلة" (SHA) من رفع معايير قطاع السفر والسياحة في الدولة وتنمية الثقة بين المسافرين الدوليين والمحليين".

وفي معرض تعليقه، قال مأمون حميدان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، ويجو: "تظل تايلاند واحدة من أفضل الوجهات للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي. تمنحنا الشراكة مع هيئة السياحة التايلاندية الفرصة للترويج لهذه الوجهة الخلابة للمسافرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد ستفيد كلاً من مسافري ويجو هيئة السياحة التايلاندية".

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