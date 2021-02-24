«أتلانتس» أكبر الحدائق المائية في العالم

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مدينة «أكوافنتشر» المائية في منتجع «أتلانتس النخلة» بدبي، أمس، توسّعات جديدة لتكون بذلك أكبر الحدائق المائية في العالم.

وتضم التوسعات الجديدة أبراج «ترايدنت» و«سبلاشرز لاغون» و«سبلاشرز كوف» تضم 28 منزلقاً وبرجين جديدين كلياً، تقدم تجارب استثنائية تُعَد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بما فيها أعلى منزلق مائي من نوعه عالمياً، وأطول قطار مائي عائلي من نوعه بالعالم، وأعلى منزلق مائي عمودي في الشرق الأوسط، وأول تجربة للقفز من المنحدرات في المنطقة، على أن يبدأ استقبال الزوّار اعتباراً من مطلع مارس. وتشكل الأبراج الثلاثة معاً أكبر مدينة مائية للأطفال فقط في الشرق الأوسط.

تم الافتتاح بحضور معالي محمد الشيباني، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، رئيس مجلس إدارة شركة «كيرزنر» الدولية القابضة، وعصام كلداري، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة شركة «إثراء دبي»، وخليفة الدبوس، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وتيم كيلي، نائب الرئيس التنفيذي المدير العام في أتلانتس دبي، وفيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة «كيرزنر» الدولية القابضة.

وتحرص مدينة «أكوافنتشر» المائية على ابتكار وتقديم التجارب الحصرية والشيِّقة لعشّاق المغامرة من زوّارها. ويُعَد برج «ترايدنت» (48 متراً)، الأكبر في «أكوافنتشر» المائية، ويضم 12 من المنزلقات المائية والوجهات الترفيهية ذات الأرقام القياسية، بينما يشمل البرجان الجديدان «سبلاشرز لاغون» و«سبلاشرز كوف» 16 منزلقاً مائياً، في حين تشكل الأبراج الثلاثة معاً أكبر مدينة مائية للأطفال فقط بالشرق الأوسط.

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