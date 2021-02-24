«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 7 طائرات لـ«إنديغو»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، أنها وقعت اتفاقيات إيجار طويلة الأجل لسبع طائرات من طراز «إيرباص إيه 321 نيو» مع شركة «إنديغو»، أكبر شركة طيران ركاب في الهند. وسيتم تشغيل الطائرات السبع بواسطة محركات الدفع الجوي الرائدة «ليب» من شركة «سي إف إم إنترناشيونال»، كما من المقرر تسليمها خلال العام الجاري.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نضيف هذه الطائرة الموفّرة للوقود وهذا الطراز الشهير إلى مجموعة طائراتنا المستأجرة، إن هذا الاستثمار يؤكد التزامنا بالاستثمار في طائرات جديدة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود لتقليل انبعاثات الكربون والنيتروجين، وكذلك الضوضاء مع زيادة الأداء والموثوقية والاستدامة البيئية في الوقت نفسه.

علاوة على ذلك، يسعدنا تعزيز علاقتنا طويلة الأمد مع شركة «إنديغو» ونتمنى لهم المزيد من النجاح في مسيرة نموهم، ونحن واثقون بأن طرح هذه الطائرات سوف يسهم في توسيع نطاق المنتجات المميزة التي تقدمها الشركة».

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