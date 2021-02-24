توسعات أتلانتس دبي: أكبر حديقة مائية بالعالم

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت مدينة أكوافنتشر المائية في منتجع أتلانتس النخلة بدبي أمس توسعات جديدة لتكون بذلك أكبر الحدائق المائية في العالم.

وتضم التوسعات الجديدة أبراج «ترايدنت» و«سبلاشرز لاغون» و«سبلاشرز كوف» تضم 28 منزلقاً وبرجين جديدين كلياً، تقدم تجارب استثنائية تُعَد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بما فيها أعلى منزلق مائي من نوعه في العالم، وأطول قطار مائي عائلي من نوعه في العالم، وأعلى منزلق مائي عمودي في الشرق الأوسط، وأول تجربة للقفز من المنحدرات في المنطقة، على أن يبدأ استقبال الزوار اعتباراً من مطلع مارس.

وتشكل الأبراج الثلاثة معاً أكبر مدينة مائية للأطفال فقط في الشرق الأوسط.

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