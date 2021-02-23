مدن ياس الترفيهية تطلق مجموعة جديدة من البطاقات السنوية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي عن إطلاق مجموعة جديدة من البطاقات السنوية، التي توفر للضيوف العديد من المزايا الحصرية.

ويمكن للراغبين بالاستمتاع بتجارب السرعة والحماس في عالم فيراري أبوظبي، والاستمتاع بالمنزلقات المائية الفريدة في ياس ووتروورلد، ولقاء شخصيات الأنيميشن المحبوبة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، اختيار البطاقة السنوية الفردية، التي تتوفر مقابل 695 درهماً، حيث تتيح لهم الدخول إلى المدينة الترفيهية المفضلة لديهم، وتقدم لهم خصماً بقيمة 10% على تجارب التسوق والطعام، وتذاكر الأصدقاء، إلى جانب إمكانية الدخول إلى الفعاليات ذات التذاكر الخاصة وخلال الفترات المستثناة مقابل 50 درهماً فقط.

وسيتمكن الضيوف الذين يختارون البطاقة السنوية الفضية، التي تتوفر مقابل 895 درهماً، من دخول المدن الترفيهية الثلاث، حيث تتيح لهم خصماً بقيمة 15% على تجارب الطعام والتسوق والتجارب الترفيهية ذات التذاكر الخاصة.

وتتوفر البطاقة السنوية الذهبية مقابل 995 درهماً، وتقدم للعائلات والأصدقاء دخول غير محدود إلى المدن الترفيهية الثلاث، إلى جانب إمكانية ركن السيارة في المواقف المفضّلة والحصول على حزمة ترحيبية خاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستفيد الضيوف من خصم بقيمة 25% على تجارب الطعام والتسوق، وعند شراء تذاكر الأصدقاء والدخول إلى الفعاليات ذات التذاكر الخاصة، إلى جانب إمكانية الدخول المبكر إلى الفعاليات التي تستضيفها جزيرة ياس.

وأطلقت مدن ياس الترفيهية البطاقة السنوية الماسية، التي صممت خصيصاً لعشاق ومحبي التجارب الترفيهية مقابل 2895 درهماً.

وتتيح هذه التذكرة، التي طرحت منها 1000 تذكرة فقط، الفرصة للضيوف للاستفادة من كل المزايا، التي توفرها التذكرة السنوية الذهبية، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة استخدام المسار السريع للألعاب في كل المدن الترفيهية وخدمة صف السيارات، وقسيمة لاصطحاب أحد الأصدقاء، إلى جانب قسيمة لالتقاط الصور التذكارية مجاناً.

وتقدم هذه التذكرة للضيوف دخولاً مجانياً إلى مسبح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، بالإضافة إلى خصم بقيمة 25% في مطعم تشيبرياني، وإمكانية ركن السيارة في المواقف المفضّلة في ياس مارينا، والاستمتاع بتجربة «Toptracer» لمرة واحدة في ياس لينكس، إلى جانب الكثير من المزايا الإضافية.

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