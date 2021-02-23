«لاجونا واتربارك» تعود بعروض مميزة

المصدر: دبي- البيان

تفتح حديقة «لاجونا واتربارك» المائية أبوابها من جديد غداً، وذلك بعد شهر من أعمال الصيانة، واحتفالاً بتلك المناسبة، يمكن لمحبي الحديقة وزوارها شراء تذكرة حصرية للحجز المبكّر بسعر مخفض، وذلك لمدة ثلاثة أيام فقط!

وتحتفي حديقة «لاجونا واتربارك» المائية بإعادة افتتاحها، من خلال هذا العرض المدهش، الذي يتاح عبر الإنترنت فقط للمقيمين في دبي، حيث تباع تذاكر الحجز المبكر بسعر 125 درهماً إماراتياً للكبار، و99 درهماً فقط للأطفال.

وتعدّ حديقة «لاجونا واتربارك» المائية الوجهة المثالية للباحثين عن يوم كامل من المرح والمتعة في الشمس، ويمكن للزوار استخدام العرض الترحيبي المدهش في أيام الأسبوع أو نهايات الأسبوع، وذلك حتى 31 مارس المقبل.

وبفضل التنوع الكبير في مرافق الحديقة، كالألعاب التي تحبس أنفاس محبي المغامرات والمنزلقات المائية المذهلة، تعد «لاجونا واتربارك» مناسبة لمختلف الأذواق، فيما يمكن للراغبين بالاسترخاء الاستمتاع بمياه «ليزي ريفر» أو السباحة في البركة الواسعة أو أخذ قسط من الراحة والاسترخاء في واحدة من المقصورات الفاخرة المطلّة على مياه الخليج العربي.

تفتح الحديقة المائية أبوابها من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساء، وتحرص الحديقة على صحة وسلامة ضيوفها، عبر تطبيق كل التوجيهات الحكومية والتدابير الاحترازية، التي تطبق في كل النقاط بالحديقة المائية.

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