مصر للطيران توقف تشغيل 4 طائرات من طراز بوينغ 777-200

المصدر: البيان الإلكتروني

أوقفت شركة مصر للطيران تشغيل أربع طائرات بوينغ 777-200.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، الطيار محمد رشدي زكريا، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، أن الشركة اتخذت القرار تنفيذاً لتوصيات شركة بوينغ الأمريكية المصنِّعة للطائرة، بعد ظهور عيوب فنية جسيمة بالمحرك الأيمن لهذا الطراز، إلى أن تصدر إدارة الطيران الاتحادية توجيهاتها بعد الفحص.

وأضاف زكريا أنه تم تعليق تسيير الرحلات عبر ذلك النوع من طرازات الطائرات، حرصاً على سلامة حياة الركاب وسلامة الطائرات، في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يشهدها قطاع النقل الجوي العالمي.

وأوضح أن مصر للطيران تمتلك 11 طائرة من بيونغ 777، من بينها 4 من طراز 777- 200، و7 بوينغ 777- 300، مشدداً على التزام الشركة بجداول التشغيل المقررة لها خلال الفترة الحالية.

كانت شركة بوينغ قد أوصت شركات الطيران على مستوى العالم بتعليق العمل بالطائرات بوينغ 777- 200 عقب اكتشاف عيوب فنية بالمحرك الأيمن للطائرة بإحدى شركات الطيران الأمريكية، وذلك إلى حين صدور توصيات أخرى قريباً.

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