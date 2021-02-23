رحلات مباشرة لـ«العربية مصر» بين القاهرة ومسقط

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «العربية مصر»، تسيير رحلات مباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة العُمانية، مسقط، ابتداءً من الخميس 11 مارس المقبل.

وأفادت الناقلة في بيان صحافي لها أمس، بإمكانية المسافرين من الوجهتين الآن، حجز رحلاتهم مباشرة عبر الموقع الشبكي (www.airarabia.com)، أو عبر التواصل مع مركز خدمة المتعاملين أو من خلال وكلاء السفر.

ومنذ تفشي جائحة «كوفيد19»، حرصت «العربية للطيران» على تحديث تجربة المتعاملين، لتشمل كافة تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية. إذ تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA) الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. كما تحرص الناقلة دائماً على تذكير المتعاملين بضرورة الامتثال للشروط والتدابير المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

يذكر أن مسقط، المدينة الساحلية، تشتهر بالأسواق القديمة والمأكولات البحرية المميزة، وجمال صحرائها عند بزوغ الفجر وتجربة مشاهدة الدلافين الاستثنائية عند غروب الشمس.

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