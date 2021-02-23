حظر طيران 128 طائرة بالعالم تعمل بمحرك حادث دنفر

المصدر: عواصم ـ عمرو عادل ورامي سميح والوكالات

أعلنت شركة بوينغ أمس أنها أوصت شركات الطيران بوقف رحلات 128 طائرة بوينغ 777 في العالم تعمل بالمحرك نفسه الذي تناثر منه حطام فوق دنفر بالولايات المتحدة السبت الماضي، بعدما أعلنت السلطات التنظيمية الأمريكية إجراء مزيد من الفحوص.

وعلقت اليابان وكوريا الجنوبية استخدام الطائرات لحين دراسة إجراءات أخرى، كما منعت بريطانيا دخول الطائرات المعنية دخول مجالها الجوي. وجاءت الإجراءات التي تشمل الطائرات التي تعمل بمحركات «برات أند وتني 4000 ـ 112»، بعدما هبطت طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بسلام في دنفر إثر عطل أصاب محركها الأيمن.

وقالت «يونايتد» أول من أمس إنها علقت مؤقتاً بشكل طوعي كل رحلات طائراتها من هذه الفئة وعددها 24. وقالت طيران الإمارات في إفادة بالبريد الإلكتروني، إن أسطولها يضم 151 طائرة بوينج 777 تعمل جميعها بمحركات GE. كما أكدت «الاتحاد للطيران» أنها ليس لديها طائرات تعمل بمحركات «برات أند وتني 4000 ـ 112».

وقالت بوينغ إنها توصي «بتعليق عمل 69 طائرة من طراز 777 في الخدمة و59 في المخازن تعمل بمحركات «برات أند وتني 4000 ـ 112»، حتى تحدد إدارة الطيران الاتحادية بروتوكول الفحص المناسب». والطرز 777-200 و777-300 المعنية بتلك الإجراءات أقدم وأقل كفاءة في استهلاك الوقود من الأنواع الأحدث، وتعكف معظم الشركات على إخراجها من أساطيلها.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأمريكية بعمليات تدقيق إضافية بشأن بعض طائرات بوينغ 777. وتجري الهيئة الوطنية الأمريكية للنقل والأمن تحقيقاً في الحادث الذي لم يسفر عن ضحايا.

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