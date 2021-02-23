عرض استحواذ بـ 7. 4 مليارات دولار لشركة طيران خاص

المصدر: (لندن ـ د ب أ)

وافق الملياردير المصري، ناصف ساويرس، على قبول عرض استحواذ بقيمة 7. 4 مليارات دولار لشركة الطيران الخاص «سيجنتشر أفييشن»، في خطوة نحو إنهاء معركة السيطرة على شركة الطائرات الخاصة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن بيان، أن «إن إن إس»، الأداة الاستثمارية لساويرس، ستبيع حصتها البالغة 42. 7 % من الشركة، إلى كونسورتيوم، بقيادة «بلاكستون جروب» و«جلوبال إنفراستراكشر بارتنرز». وساويرس هو ثالث أكبر مساهم في سيجنتشر.

وستساعد هذه الخطوة، في إنهاء معركة مستمرة منذ أشهر للاستحواذ على أكبر مشغل لقواعد الطائرات الخاصة في العالم. وتعاونت شركتا جلوبال إنفراستراكشر وبلاكستون المتنافسان في وقت سابق من هذا الشهر، وزادا عرض الاستحواذ إلى 62. 5 دولارات للسهم. وهو ما وافقت عليه إدارة سيجنتشر. وذكرت «إن إن إس»، أن التزامها سينتهي في حال تقديم عرض أعلى.

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