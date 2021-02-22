«ياس ووتروورلد» تستقبل زوارها بأروع الألعاب المائية

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت ياس ووتروورلد أبوظبي، اعتباراً من يوم أمس، باستقبال عشاق التجارب الترفيهية المائية، حيث استمتع الضيوف بأجمل الألعاب والمغامرات المائية التي لا تنسى.

وتوفر ياس ووتروورلد أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية مائية فريدة من خلال مجموعة متنوعة من أروع الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الاستثنائية التي تضم 6 ألعاب حصرية لا توجد في أي مدينة ألعاب مائية أخرى في العالم.

كما تحرص ياس ووتروورلد أبوظبي على تنظيم العديد من الفعاليات والمناسبات السنوية المميزة التي تجعل منها الخيار الأمثل لقضاء يوم حافل بالمتعة والترفيه.

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