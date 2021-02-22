سلطنة عُمان تعلق دخول القادمين من 10 دول

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت سلطنة عمان اليوم الإثنين تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هي جمهورية السودان والجمهورية اللبنانية وجمهورية جنوب افريقيا وجمهورية البرازيل الاتحادية وجمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غانا وجمهورية غينيا وجمهورية سيراليون وجمهورية إثيوبيا.

كما قررت تعليق دخول القادمين من أية دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة فيما تقدم خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2021م، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه يستثنى من ذلك المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

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