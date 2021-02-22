اللقاح يدعم الصناعة الفندقية بالإمارات

المصدر: دبي - عمرو عادل

توقعت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للاستشارات، أن يكون لحملات التطعيم باللقاحات ضد «كوفيد - 19» في الإمارات دعم وتأثير إيجابي على الصناعة الفندقية في الإمارات.

وذكرت المؤسسة في تقرير يسلط الضوء على أداء فنادق الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في 2020، أن زيادة السياحة المحلية إلى جانب المبادرات الحكومية أدت إلى زيادة مستويات الإشغال الفندقي.

وقالت: «استمر تحسن أداء إمارة دبي في الربع الرابع من عام 2020، إذ سجلت نسبة إشغال بلغت 69% في ديسمبر الماضي». وبحسب التقرير، وصل عدد الغرف الفندقية في سوق عقارات الضيافة ذات العلامات التجارية العالمية في الإمارات إلى 104 آلاف و700 غرفة في نهاية 2020، مع تصدر دبي كأكبر مساهم في العرض الجديد.

ومن المتوقع أن يزداد العرض في السوق بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7% بين أعوام 2020 و2023، وسيؤدي ذلك إلى إضافة 22 ألفاً و100 مفتاح إضافي إلى السوق.

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