افتتاح ريكسوس بريميوم مجاويش في الغردقة 15 مارس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مجموعة ريكسوس عن قرب افتتاح الفندق الجديد "ريكسوس بريميوم مجاويش " في 15 مارس المقبل , حيث ستُضيء أجنحة وفيلات ريكسوس بريميوم مجاويش بخدماتها الحصرية والشاملة سماء مدينة الغردقة المصرية على ساحل البحر الأحمر.

و قال إركان يلدريم، المدير العام لفنادق ريكسوس مصر: " إن افتتاح أجنحة وفيلات ريكسوس بريميوم مجاويش منتصف مارس القادم أمام نزلائنا الكرام، يهدف إلى تقديم تجربة خدمات ضيافة متميزة وشاملة وفاخرة وعالمية المستوى".

وأضاف قائلاً "نحن سعداء وفخورون بأن نُشارك الجميع في خطوتنا المهمة التالية لتوسيع وجودنا في مصر. ونسعى جاهدين لتتويج النجاحات التي حققناها مع الفنادق الأخرى في جمهورية مصر العربية "

ويقع الفندق في قلب مدينة الغردقة المليء بالحيوية، وتمتدّ هذه التحفة المعمارية البارزة ذو الـ 5 نجوم على مساحة واسعة تزيد عن 255.000 متراً مربعاً. وإضافة إلى توسّطه لأبرز المعالم الشهيرة في المنطقة، فقد تمّ توفير أرقى خدمات ريكسوس المميزة من خلال الأجنحة الفاخرة من الدرجة الأولى ومرافق الفلل، وقاعات الاجتماعات، وخيارات الطعام والشراب الواسعة، فضلاً عن مرافق الترفيه والرياضة والمنتجع الصحي ذات المستوى العالمي.

ويقدم الفندق مجموعة من الخدمات الفائقة الجودة التي توفرها هذه الوجهة المثالية، وتتناسب مع كافة احتياجات النزلاء.

ويحتوي الفندق على 410 أجنحة وفيلات شاسعة الاتساع، حيث تبلغ مساحة أصغر جناح 53 متراً مربعاً، وذلك من بين الخيارات الأخرى للأجنحة الممتازة والأجنحة الفاخرة وأجنحة لاجون سويم أب، تحيط بها حديقة خلابة وحمام سباحة وإطلالات ساحرة على البحر.

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