طيران بيلافيا تشغّل رحلاتها بين دبي ومينسك

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، اليوم الأحد، عن تشغيل رحلات طيران مجدولة بين دبي والعاصمة البيلاروسية مينسك.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عززنا تواصلنا الدولي مع إطلاق الناقل الوطني البيلاروسي الوطني (شركة بيلافيا).. وقد وصلت الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية من مينسك إلى صالة 3 بمطار دبي الدولي ليلة الجمعة (19 فبراير)".

وأضافت مطارات دبي: "ستقوم بيلافيا بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين الوجهتين على طائرة إمبراير 195-E 2 معها قدرة لـ 125 راكب. ولكن كانت الرحلة الاولى تعمل على طائرة (بوينغ 737-800) مع 189 مقعدًا بسبب الطلب الشديد".

كانت شركة "بيلافيا" الطيران الوطنية أعلنت في بيان صدر في وقت سابق عن إطلاق رحلات مجدولة إلى دبي على طريق مينسك.

وبحسب البيان، ستصبح رحلة مينسك إلى دبي أطول مسار في كل شبكة رحلات بيلافيا المجدولة، وقت السفر حوالي ست ساعات.

وقد تم حجز الطائرة بنسبة 100% من طاقتها في الرحلة الافتتاحية من مينسك إلى دبي، ما يشير إلى شعبية المسار الجديد، علاوة على ذلك، وقد باعت الشركة 100% من التذاكر خلال العرض الترويجي الواسع النطاق الذي أقيم في 16 فبراير.

الجدير بالذكر أنه اعتبارًا من 16 يناير 2021، يُسمح لمواطني بيلاروسيا بالدخول والخروج والمرور عبر الإمارات وكذلك الإقامة في الدولة بدون تأشيرة (حتى 90 يومًا)، وتنطبق نفس الشروط على مواطني الإمارات في أراضي بيلاروسيا.

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