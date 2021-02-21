طيران الإمارات تشغل أول رحلة تخدمها فرق ملقحة بالكامل

المصدر: دبي - البيان

أصبحت طيران الإمارات اليوم في عداد ناقلات جوية عالمية قليلة تشغل رحلة تخدمها بالكامل فرق من العاملين متلقي اللقاحات، وذلك في جميع نقاط الاتصال مع المسافرين.

ولقيت الرحلة "ئي كيه 215"، التي أقلعت من مطار دبي الدولي في الساعة 8:30 من صباح اليوم (الأحد 21 فبراير) متجهة إلى لوس أنجلوس، خدمات متكاملة من قبل موظفين اختاروا التطعيم، وذلك في جميع مراحل الرحلة، عبر كاونترات إجراءات السفر والأمن وصالة رجال الأعمال وصالة الدرجة الأولى وبوابة المغادرة، بالإضافة إلى المهندسين والطيارين وأفراد طاقم الخدمات الجوية، وفريق تنظيف وتجهيز الطائرة، وفريق التحميل والمناولة الأرضية وفريق الإمارات للشحن الجوي.

وكانت مجموعة الإمارات قد أطلقت حملة التطعيم بوتيرة متسارعة منذ أكثر من شهر، حيث تلقى نحو 26 ألف موظف (44% من العاملين في الخطوط الأمامية) جرعتين من لقاح "فايزر بيونتيك" أو "سينوفارم".

ووجه عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، الشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة على التزامها القوي بدعم برنامج تطعيم وطني شامل، حيث حرصت على توفير ثلاثة أنواع من اللقاحات.

وقال الرضا: "فرقنا العاملة بمثابة الخطوط الأمامية في قطاع الطيران، حيث تيسّر وصول الناس إلى وجهاتهم ونقل المنتجات الضرورية إلى المجتمعات العالمية. وتحظى حماية أفراد فرقنا بالتطعيمات بأهمية بالغة لديهم ولمجتمعاتنا ولإدارة عملياتنا بسلاسة، وكذلك لعملائنا لأنها تضمن لهم مستوى أعلى من الحماية عند سفرهم معنا. لقد شهدنا استجابة قوية للغاية وطلباً قوياً من زملائنا في الخطوط الأمامية التشغيلية لتلقي اللقاحات، حيث تسير عمليات التطعيم بوتيرة عالية في جميع دوائر وأقسام مجموعة الإمارات".

وتلقى نحو 5000 من أفراد الخدمات الجوية والطيارين حتى الآن جرعتي لقاح "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الآلاف من موظفي مجموعة الإمارات، من خلال عيادات المجموعة ومراكز التطعيم، في حين اختار آخرون تلقي جرعتي اللقاح في أحد مراكز التطعيم العديدة في جميع مناطق دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف عادل الرضا بقوله: "وضعت طيران الإمارات مع بداية انتشار الجائحة سلامة عملائها وموظفيها على رأس أولوياتها، ونفذت تدابير صارمة لحمايتهم في جميع مراحل الرحلات. ومع التقدم السريع في برنامجنا للتطعيم بمعدلات عالية، فإن المزيد من رحلاتنا سيعمل على خدمتها موظفو خطوط أمامية مُلقحون بالكامل. ونحن على ثقة أيضاً من أنه مع تنامي أعداد الأشخاص الملقحين، وإجراءات السلامة القوية المطبقة، فسوف نتمكن جميعاً من التطلع إلى تسهيل إرشادات وإجراءات الدخول إلى مختلف دول العالم".

يعد برنامج مجموعة الإمارات للتطعيم الأحدث ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية التي أخذتها على عاتقها لحماية صحة وسلامة عملائها وموظفيها والمجتمعات التي تخدمها في جميع أنحاء العالم. وتعمل مراكز التطعيم التابعة للمجموعة 12 ساعة يومياً طوال الأسبوع لتحديد الأولويات وإعطاء اللقاحات للعاملين.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي في طليعة دول العالم من حيث معدلات تطعيم مواطنيها والمقيمين فيها، حيث قدمت لهم حتى الآن أكثر من 5.4 ملايين جرعة من لقاحات "كوفيد-19". ووفقاً لموقع Our World In Data البحثي التابع لجامعة أكسفورد، فإن نسبة توزيع اللقاحات في الدولة تبلغ حالياً 55.27 جرعة لكل 100 شخص، ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم.

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