الكويت تُجهز قائمة جديدة بدول يحظر الطيران المباشر معها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مطلع في مطار الكويت الدولي أن السلطات الصحية في الكويت بصدد وضع قائمة جديدة للدول عالية الخطورة غير المسموح لها برحلات الطيران المباشرة إلى الكويت، بناءً على دراسة وتحليل الوضع الوبائي العالمي لفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة القبس عن المصدر قوله إن الأجهزة العاملة في المطار، تنتظر إفادة وزارة الصحة حول تقييم الوضع الصحي لهذه الدول بحيث يتم وضع بعضها على قائمة الدول عالية الخطورة، أو فتح خطوط الطيران بشكل كامل.

وتابع «في حال وضع قائمة للدول عالية الخطورة من قبل وزارة الصحة، فانه لا يمكن للقادمين منها دخول البلاد برحلات مباشرة، إلا بعد قضائهم 14 يوماً ترانزيت في دول غير محظورة ومن ثم يمكنهم الدخول إلى البلاد، مع التزامهم بالاشتراطات الصحية للقادمين الى البلاد».

وذكر أن بعض الدول في حال رفعها من قائمة الدول عالية الخطورة من قبل وزارة الصحة، سيتم فتح خطوط الطيران بشكل مباشر معها، مع تطبيق الاشتراطات الصحية والحجر المؤسسي.

وبين المصدر أن الأجهزة العاملة في المطار، في حال عدم ورود القائمة الجديدة للدول عالية الخطورة، فانها ستضطر الى فتح الخطوط بشكل مباشر مع كافة الدول، مستبعدا في الوقت نفسه عدم تزويد الصحة لتلك القائمة لاسيما في ظل التواصل المستمر معها.

وأعلنت الكويت أمس الجمعة السماح لغير الكويتيين بدخول أراضيها بإجراءات جديدة اعتبارا من يوم غد الأحد.

وكشفت الادارة العامة للطيران المدني الكويتي عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم غد الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورنا .

وأوضح الطيران المدني في بيان صحفي أمس الجمعة بأن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة (14) يوماً على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر».

أما باقي الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة «7» أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر " على أن يستكملوا مدة الحجر (7) أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وقال البيان إنه يستثنى من الحجز المؤسسي «المرضى الكويتيون المبتعثون للعلاج في الخارج - الطلبة الكويتيون الدارسون في الخارج - القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق - أعضاء السلك الدبلوماسي - الطواقم الطبية»على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما .

وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت الا من خلال التسجيل في منصة " كويت مسافر".

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