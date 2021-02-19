«هيلتون» العالمية تفتتح فندقاً في جزيرة ياس

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت مجموعة «هيلتون» العالمية عن افتتاح أحدث فنادقها في جزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي، والتي تطوره شركة «ميرال»، ويقع ضمن منطقة الواجهة البحرية من مشروع ياس باي.



ويعدّ هيلتون أبوظبي جزيرة ياس الأول من بين ثلاثة فنادق لعلامة هيلتون، طورتها ميرال في الجزيرة، حيث تتطلع العلامة لافتتاح فندق دبل تري باي هيلتون ريزيدنسز - جزيرة ياس، وفندق «وارنر براذرز أبوظبي» كيوريو كولكشن باي هيلتون، وهو أول فندق يحمل علامة وارنر براذرز في العالم.



وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ميرال، إن افتتاح فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس يمثل خطوة ناجحة جديدة، وإضافة إلى الواجهة البحرية في ياس باي. مع تنامي شراكتنا مع علامة هيلتون العالمية، والتي ستقدم مزيداً من المرافق الراقية للضيافة في الجزيرة قريباً، وهو ما يؤكد على التزامنا تجاه ترسيخ مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام والأعمال.





ياس باي



من جانبه، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن مشروع «ياس باي» الذي تستثمر فيه الشركة 4 مليارات، ضمن إجمالي استثمارات نحو 12 ملياراً يجري العمل به على قدم وساق مع إنجاز جميع أعمال البنية التحتية، وافتتاح فندق هيلتون، إضافة إلى مشروع «الاتحاد أرينا» الذي من المقرر أن يستضيف فعاليات وعروضاً حية عالمية، فيما من المقرر افتتاح المطاعم على الوجهة المائية خلال العام الجاري 2021 وتضم 39 مطعماً.



وأضاف الزعابي أن افتتاح فندق هيلتون بالجزيرة يعد جزءاً من خطط «ميرال» لتعزيز مكانة الجزيرة على خارطة السياحة العالمية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد إقبالاً من السياح المحليين والعائلات مع وجوب طلب جيد من السوق المحلي.



وأعرب الزعابي عن تفاؤله بالقطاع السياحي في العاصمة، لا سيما بعد الجهود الذي بذلتها حكومة أبوظبي ودولة الإمارات للسيطرة على الجائحة.





29 فندقاً



من جانبه، قال يوكيم جان سليفر، الرئيس الإقليمي لعلامة هيلتون في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، خلال مؤتمر صحفي، أمس، إن «هيلتون» لديها حاليا 29 فندقاً في الإمارات، فيما تخطط لافتتاح 20 فندقاً جديداً بالدولة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة.



وأضاف يوكيم، أن فندق هيلتون جزيرة ياس يضم 545 غرفة (تشمل 59 جناحاً)، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق كالمطاعم والمقاهي ونادي الأطفال المجهز بالكامل، والنادي الشاطئي، والمسبح القابل لتعديل حرارته، والسبا، ومركز اللياقة، ومركز المؤتمرات متعدد الأغراض.



وأوضح يوكيم أن الضيوف المقيمين بالفندق يحصلون على إمكانية الدخول مجاناً إلى مجموعة متنوعة من العروض الترويجية ومرافق الترفيه في جزيرة ياس ومنها ياس ووتر وورلد أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، كما سيكونون على مقربة من الاتحاد أرينا، أول أرينا داخلية متعددة الأغراض للترفيه في أبوظبي، بالإضافة إلى حلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة أبوظبي الكبرى.





ممارسات الاستدامة



وقال ماثيو مولان، المدير العام لمجموعة فنادق هيلتون في جزيرة ياس، إن فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، يقدم كل ما يحتاج إليه الضيف فيما يضمن تطبيق كافة ممارسات الاستدامة دعماً لأهداف خطة هيلتون 2030 للسفر الهادف.



وأضاف أنه انطلاقاً من التزام علامة هيلتون بتخفيض بصمتها البيئية إلى النصف في كافة عملياتها حول العالم، والتركيز على التصميم المستدام لضمان كفاءة استهلاك المياه والطاقة وأنظمة إدارة النفايات في المنتجع. ولتقليل استهلاك الطاقة، يتم تعديل مستويات الإنارة تلقائياً بحسب الوقت، فيما ينخفض استهلاك المياه. وتستخدم الأنظمة الذكية لمراقبة إدارة النفايات في الفندق بينما تستخدم الألواح الشمسية لتشغيل نظام الماء الساخن.



وأوضح أن مرافق الفندق بما فيها قاعات المؤتمرات والفعاليات تلبي كافة الاحتياجات من الاجتماعات الصغيرة إلى الولائم وحفلات الزفاف وحتى المؤتمرات الدولية، حيث تشمل تلك المرافق قاعتين كبيرتين و12 غرفة متعددة الأغراض، مع مدخل منفصل لقاعات الاحتفالات وقاعات الاجتماعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز