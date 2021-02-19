«ويز إير» تطلق خاصية إشعارات الأسعار عبر الهاتف

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «ويز إير» عن توفير خاصية تنبيهات الأسعار عبر تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها، لتمكين مستخدمي التطبيق من الاطلاع على تحديثات أسعار التذاكر الخاصة بالوجهات التي يرغبون بالسفر إليها.



ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي التطبيق إمكانية تفعيل خاصية تنبيهات أسعار التذاكر لنحو 5 رحلات طيران يرغبون بحجزها، حيث سيتلقون إشعارات خاصة بتحديثات أسعار تذاكر رحلات الطيران التي يختارونها، سواء كان هناك ارتفاع أو انخفاض في الأسعار وذلك فور تحديدها، ما يمكنهم من حجز تذاكرهم والاستفادة من الأسعار التي تقدمها الشركة.



وقالت بولينا جوسك، مديرة الاتصال المؤسسي في «ويز إير»: نلتزم بتقديم أسعار تنافسية للمسافرين على متن رحلاتنا لتلبية تطلعاتهم، وفي هذا الإطار قمنا بتحديث تطبيق الهواتف المتحركة الخاص بنا عبر إضافة خاصية «إشعارات الأسعار» لنتيح للمسافرين فرصة التعرف على كافة التحديثات والعروض الخاصة بأسعار التذاكر، وبشكل مباشر عبر هواتفهم الذكية، حتى يتمكنوا من التخطيط لرحلاتهم بأسعار تنافسية تلبي تطلعاتهم.



ويمكن للجميع الاستفادة من الخاصية الجديدة من خلال تحميل تطبيق الهاتف المتحرك الخاص بـ «ويز إير» وتسجيل الدخول للتطبيق بعد إنشاء حساب خاص بهم، ومن ثم تفعيل «تنبيهات الأسعار»، حيث سيتم إرسال إشعارات الأسعار مرة واحدة يومياً، وسيتم حذفها بشكل تلقائي بمجرد مغادرة الرحلة التي يتم تتبعها. يتوفر تطبيق الهواتف المتحركة على أنظمة تشغيل «أندرويد» و«آي أو إس».

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