«دبي دولفيناريوم».. كنز ترفيهي لكل أفراد العائلة

المصدر: دبي - عمرو عادل

يعتبر «دبي دولفيناريوم»، وجهة ترفيهية مغلقة، تقدم لزوارها عروضاً فريدة من نوعية للثدييات البحرية الأكثر شعبية في العالم، تجمع بين الإبهار والمتعة لكل أفراد العائلة.



وتقدم تلك الوجهة، وهي أول حوض مائي مغلق ومكيف بالكامل في منطقة الشرق الأوسط، أنشطة متنوعة وعروضاً استثنائية لألطف وأذكى الحيوانات وهي الدلافين الرشيقة وحيوانات الفقمة المرحة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة، التي يقومون بها مثل الرقص والحركات البهلوانية واللعب بالكرة والقفز من خلال الأطواق.



ويقع «دبي دولفيناريوم» في حديقة خور دبي، الذي يعد من أكثر المناطق شعبية في المنطقة ما يجعل الوصول إليه سهلاً للجميع، ويزوره شهرياً نحو 30 ألف زائر، ويمتد على مساحة 54 ألف قدم مربعة، وقد تم افتتاحه في عام 2008.







السباحة مع الدلافين



ويمكن للزوار تجربة السباحة مع الدلافين والتقاط الصور للذكرى، حيث تتيح للجميع فرصة الاقتراب من هذه المخلوقات المرحة واللطيفة، ضمن بيئة آمنة بوجود العديد من الخبراء والمدربين المختصين إلى جانب التجهيزات الشخصية المعدة على قدر كبير من الحماية.





وتبدأ هذه التجربة التي تستغرق 45 دقيقة بمقابلة مجموعة من الدلافين الودودة في حوض السباحة الرئيسي داخل المكان، والمحاط بأماكن للجلوس على مستويات عدة، والحصول على فرصة للسباحة مع الدلافين، والتقاط الصور معها، تحت إشراف مدربين خبراء.



وبإمكان الزوار السباحة مع هذه الدلافين الجميلة والرشيقة وهي تملأ المكان باللهو والمرح عبر عروضها المذهلة، والتي عادة تبهر الزوار برؤية عروضها البهلوانية ومهاراتها وهي ترقص وتغني وتلعب الكرة، وتقفز من خلال الأطواق وحتى القيام بالرسم.



وبعد ذلك، سيقوم أحد المدربين بتعليمك بعض عادات الدولفين وسلوكياته وقدراته، حيث بإمكانك التعرّف أكثر على ذكاء هذه الثدييات البحرية الأكثر شعبية في العالم، والاستمتاع بالسباحة معها في تجربة لا تنسى مدى الحياة.





عرض الطيور



إلى جانب الدلافين، يحتضن هذا المكان أكثر من 20 نوعاً من الطيور الغريبة والخارقة الجمال، والتي تم تدريبها للتفاعل مع الزوار وأداء الحيل والجلوس على أكتافهم.



ويمكنك مشاهدة الببغاوات الزرقاء والذهبية، الببغاوات المجنحة الخضراء والعديد من الأنواع الأخرى، التي ربما ستشاهدها لأول مرة في حياتك.





سينما



ويمكنكم الآن تجربة الواقع الافتراضي في السينما ذات الأبعاد الخامسة والسابعة، والتي تتيح للزوار المشاهدة والإحساس بالفيلم «حسياً وجسدياً»، علاوة على القدرة على اختيار أحداث متنوعة تؤثر في مجرى الفيلم.





منتزه الترامبولين



وتعد حديقة الترامبولين في «دبي دولفيناريوم» ممتعة للأشخاص من جميع الأعمار، مع مراعاة أن يكون عمر الأطفال أكثر من 12 عاماً، بعد الانتهاء من مشاهدة الحيوانات وهي ترتدي الألعاب البهلوانية في دولفيناريوم، يمكنك الذهاب إلى حديقة الترامبولين والاستمتاع بالقفز مع أصدقائك وعائلتك.







متاهة المرايا



ويمكنك استكشاف متاهة المرايا المذهلة، الوحيدة من نوعها في الإمارات داخل «دبي دولفيناريوم»، والتي تمتد على مساحة 10 آلاف قدم مربعة، وهي واحدة من أكثر تجارب الألغاز متعة وتحدياً في دبي، حيث يتعين على المرء أن يمر عبر متاهة مثيرة للقلق مصنوعة من المرايا المتطابقة عبر شبكة محيرة من الممرات التي لا نهاية لها، ما يجعله يضطر إلى استخدام جميع حواسه كاللمس لاستشفاف الطريق إلى الخروج، ما يمنح النشاط إحساساً مفعماً بالمتعة والمغامرة.





70 %



مؤخراً قرر «دبي دولفيناريوم» تقديم خصم بنسبة 70% على عرض الدلافين والفقمات لجميع الزوار، الذين تلقوا تطعيمات ضد «كوفيد 19» في الإمارات، في إطار دعمه لحملة التطعيم الوطنية لحكومة الدولة لحماية الأسرة والأصدقاء والزملاء والمجتمع المحيط.

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