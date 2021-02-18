49 درهماً للتذكرة على رحلات «ويز إير أبوظبي» إلى الإسكندرية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «ويز إير أبوظبي»، توفير 2500 تذكرة طيران إلى الإسكندرية، بسعر 49 درهماً للتذكرة، وذلك استعداداً لتدشين رحلاتها إلى مصر. وتشمل تذاكر العرض الحصري المتاحة للجميع، جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية، والتي ستنطلق في 22 فبراير.

وستتوفر تذاكر العرض بسعر 49 درهماً للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة فقط عبر رحلات محددة من وإلى الإسكندرية، وذلك لمرة واحدة فقط يومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير2021 على موقع الشركة الإلكتروني: wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بها. وبحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر.

وقال كيس فان شيك المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»: يسرنا أن نقدم للمسافرين الذين يرغبون بالسفر من وإلى الإسكندرية، لزيارة عائلاتهم وأصدقائهم، أو لاستكشاف وجهات سياحية مميزة في الإسكندرية وأبوظبي، فرصة للسفر بأسعار تنافسية، ونتطلع إلى استقبال المسافرين، والترحيب بهم على متن رحلاتنا، ونتوقع نفاد التذاكر بسرعة.

وكانت ويز إير أبوظبي، التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة القابضة «ADQ»، ومجموعة «ويز إير» القابضة، قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي، وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وتل أبيب، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي»، طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة، مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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