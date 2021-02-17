فنادق أبوظبي: حجوزات «آيدكس» بالطاقة المتاحة

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استعدت فنادق أبوظبي لاستقبال زوار معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2021»، الذي سينطلق الأحد المقبل، بمشاركة واسعة من شركات محلية وإقليمية وعالمية، بمجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة النزلاء بما يتماشى مع متطلبات دائرة الثقافة والسياحة، ومن دون تجاوز النسبة المسموحة لطاقة التشغيل المحددة عند 60%.

وقال مسؤولون في فنادق بأبوظبي، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن هناك زيادة في متوسط أسعار الغرف خلال الفترة الراهنة التي تشهد إقبالاً كبيراً بسبب فعاليات معرض «آيدكس» لا سيما الفنادق القريبة والمحيطة بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، مشيرين إلى أن الأسعار تضاعفت ومن المتوقع أن تستمر على هذه الوتيرة خلال الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع القادمة.

طاقة استيعابية

من جهته، قال محسن الشيمي، مدير إدارة المبيعات الحكومية الإقليمي لفنادق سانت ريجيس أبوظبي، إن هناك إشغالات مرتفعة في فنادق العاصمة خلال فترة معرض «آيدكس» مع الالتزام بالإجراءات التي حددتها دائرة الثقافة والسياحة في العاصمة بخصوص الطاقة الاستيعابية بحدود 60% مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الشيمي إن هناك زيادة طبيعية في متوسط الأسعار وهو أمر طبيعي في ظل زيادة الطلب خلال المعرض الذي يستقطب زواراً من كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن أبوظبي تسير بخطى حثيثة وثابته نحو احتواء انتشار الفيروس مع تسهيل مواصلة النشاط الاقتصادي والسياحي.

زيادة الإشغالات

وقال أحمد جمال، مدير المبيعات الحكومية في فندق «دوسيت ثاني» أبوظبي، إن الفندق ملتزم بتطبيق مجموعة واسعة من التدابير والإجراءات الاحترازية بين النزلاء خصوصاً في الفترة الحالية.

والتي تشهد زيادة في معدلات الإشغالات بسبب انعقاد معرض «آيدكس» الذي يعد واحداً من أضخم المنصات في العالم المتخصصة للصناعات العسكرية والدفاعية، مشيراً إلى أن جنسيات النزلاء تتنوع في الوقت الراهن بين العرب والأجانب مع وجود وفود ضخمة مشاركة في المعرض.

ارتفاع الطلب

وقال خالد زكي، مدير عام المنطقة لفنادق «كراون بلازا» دبي، و«كراون بلازا» أبوظبي و«هوليداي إن» أبوظبي داون تاون، إن هناك زيادة في متوسط الإشغالات بفنادق العاصمة مع قرب انعقاد «آيدكس» ومن المتوقع أن تستمر حتى الثلاثة أسابيع القادمة، مشيرة إلى أن زيادة الطلب على الفنادق في الوقت الراهن يرفع متوسط الأسعار مقارنة بالأيام السابقة.

وأضاف زكي إن هناك إقبالاً من جنسيات عرب وأجانب مشاركة في المعرض تشمل دولاً مثل أمريكا وإيطاليا وفرنسا وأيضا السعودية. وتوقع زكي نجاحاً كبيراً للقطاع الفندق بأبوظبي لاستقبال زوار المعرض لا سيما وأن العاصمة تطبق آلية وقائية حازمة وتحدث الإرشادات المتعلقة باستمرار للتأكد من الحفاظ على أعلى المعايير العالمية حرصاً على سلامة زوارها، مما يجعلها واحدة من أكثر الوجهات أمانًا في العالم.

معدلات الإشغال



أكد مسؤولو الفنادق أن هناك زيادة كبيرة في معدلات الإشغال في الوقت الراهن بالتزامن مع توافد زوار المعرض مع الالتزام بتطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة لحماية النزلاء والزوار، خصوصاً وأن هذا هو الحدث الأول الذي يقام على أرض الواقع في العاصمة أبوظبي منذ بداية الجائحة.

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