أسبوع السفر العربي يبحث في مايو سبل إنعاش السياحة بالمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة ريد إكزيبشنز المنظمة لمعرض سوق السفر العربي في دبي، عن عودة أسبوع السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 16 إلى 26 مايو.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «سيستضيف هذا الحدث المتميز الذي سيقام على مدار أسبوعٍ كامل، أبرز المتخصصين والخبراء في قطاع السفر والضيافة من المنطقة والعالم، والذين سيجتمعون في دبي للعمل معاً في سبيل إنعاش قطاع السياحة من جديد في الشرق الأوسط، وذلك من خلال المعارض والمؤتمرات والندوات والجوائز والمنتجات الجديدة التي سيتم إطلاقها، فضلاً عن انعقاد الجلسات ومنتديات التواصل».

وفي عامه الثامن والعشرين، سيقام المعرض تحت شعار «بزوغ فجر جديد لقطاع السفر والسياحة»، وذلك بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والذي سيشكل جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي.

فعاليات

وستقام فعالية ترافيل فورورد بهدف تعزيز توجهات تكنولوجيا السفر بمشاركة نخبة من المتحدثين الرئيسين رفيعي المستوى بالإضافة إلى مجموعة من أبرز خبراء التكنولوجيا على مستوى العالم الذين سيجتمعون على مسرح ترافيل فورورد، حيث تتاح الفرصة لالتقاء الموردين والمندوبين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

ومن الفعاليات الأخرى إقامة معرض ILTM العربية ومنتديات المشترين وفعاليات التواصل لاستكشاف الفرص غير المستغلة التي تقدمها الأسواق الرئيسة مثل السعودية والهند وروسيا، إضافة إلى انعقاد قمة الصناعة الفندقية وبرنامج السياحة المسؤولة والجلسات الافتراضية مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة من الجلسات التفاعلية وجلسات للتواصل السريع وقمة المؤتمر الدولي للاستثمار السياحي.

وسيشكل سوق السفر جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي، وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى، نسخة هجينة، أي سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي، بعد انتهاء الحدث الرئيس بأسبوع، حيث تهدف الشركة المنظمة من خلال ذلك إلى الوصول لشريحة أكبر من المهتمين والعاملين في هذه الصناعة، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقتٍ سابق من العام الماضي، وأثبت نجاحه الكبير في جذب 12 ألف زائر من 140 دولة.

حدث افتراضي

وسيشهد الحدث الافتراضي من السوق والذي سيقام على مدى ثلاثة أيام، ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، إضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.

وسيكون انعقاد منتدى أرايفال دبي، الذي يركز على الأنشطة والفعاليات ضمن الوجهة الواحدة، من أبرز أحداث أسبوع السفر العربي وجزءاً من النسخة الافتراضية لسوق السفر العربي أيضاً.

كما أنه يتيح الفرصة أمام كل من البائعين ووكلاء السفر ومشغلي الجولات والأنشطة السياحية وأماكن الجذب السياحي لاكتساب رؤى مستقبلية حول أحدث الاتجاهات والتحديات التي تؤثر في صناعة السياحة، وكذلك تحسين تجربة العملاء وتطوير الأعمال ضمن الوجهة الواحدة.

كما ستشارك رابطة سفر الأعمال العالمية للمرة الأولى في النسخة الافتراضية للمعرض حيث ستقدم أحدث محتوى عن رحلات العمل بالإضافة إلى آخر البحوث والتعليم في سبيل قيادة انتعاش قطاع السفر والسياحة بعد انتهاء جائحة كورونا ودعم النمو في سفر الأعمال.

بروتوكول صارم

يلتزم سوق السفر العربي بشكلٍ صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي، كما يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الفعاليات بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، وفحص درجات الحرارة للأشخاص المتواجدين في الحدث.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز