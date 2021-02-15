"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا حتى 10 مارس

المصدر: دبي - البيان

قالت طيران الإمارات، إن رحلاتها إلى جمهورية جنوب إفريقيا ستظل معلقة حتى 10 مارس 2021.

وأضافت الناقلة في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تقيد دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى دولة الإمارات.

يشار إلى أن "طيران الإمارات" سبق وأعلنت عن تعليق جميع رحلاتها المتجهة من وإلى جنوب إفريقيا اعتباراَ من 16 يناير إلى 28 يناير 2021، وذلك لأسباب تشغيلية ثم قامت بتمديد التعليق حتى 4 فبراير 2021.

وأوضحت أن المسافرين الذين يحملون تذاكر وجهة الوصول النهائية إلى جنوب أفريقيا لن يتم قبولهم في مطار المغادرة.

وتابعت: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصل طيران الإمارات للاستفادة من خيارات إعادة الحجز.

وأكدت طيران الإمارات، على أنها لا تزال ملتزمة بخدمة عملائها في جنوب إفريقيا، وتتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت: "نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، وسنسعى لتزويد عملائنا بأكبر قدر ممكن من الدعم والإشعار".

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