القرية العالمية تحقق رقماً قياسياً في "غينيس" باحتفال يوم الحب

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفلت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بيوم الحب، أمس، في الوقت الذي توافدت فيه العائلات والأصدقاء إلى الوجهة للاستمتاع بمختلف البرامج الترفيهية التي قدمتها لهم.

وتمكنت القرية العالمية، في إطار هذا اليوم، من تحقيق رقم جديد في غينيس للأرقام القياسية، حيث نجحت في تحقيق "أكبر لوحة فسيفساء باستخدام دمى محشوة لتكوين صورة" ليكون الرقم 14 من أصل 25 رقم تسعى الوجهة لتحقيقها في موسم اليوبيل الفضي.

وقامت القرية العالمية بتشكيل لوحة قلب ضخم على مساحة 144.8 متراً مربعاً، باستخدام أكثر من 400 موزة عملاقة، التي تعتبر أحد أشهر الهدايا في منطقة كرنفال للألعاب.

وكانت القرية العالمية قد أطلقت مسابقة خاصة بيوم الحب على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها متابعيها لمشاركتها في الاحتفالات بهذه المناسبة، عبر إرسال تعليق يوضح سبب رغبتهم في الاحتفال في القرية العالمية، لفرصة الفوز بعشاء رومانسي في إحدى مقصورات عجلة العالم الشهيرة في كرنفال.

وفاز كل من جسيكا ومحمد من بريطانيا بهذه الجائزة، بعد تعليق جسيكا على المنشور الخاص بالمسابقة، معبرة عن رغبتها في الاحتفال بهذا اليوم مع شريكها الذي قدم لها الكثير من الدعم خلال عام 2020، وتقديراً منها للتضحيات التي بذلها خلال العام المليء بالتحديات.

تجدر الإشارة إلى أن الشريكين يعملان في مجال الرعاية الصحية، وقد انتقلا للعيش والاستقرار في دبي منذ 10 أيام فقط.

واستمتع الشريكان بعشاء فاخر مع إطلالة بانورامية رائعة لكامل القرية العالمية، في أجواء يملؤها الحب على أنغام الموسيقى والقلوب الحمراء التي أضاءت البحيرة الواقعة في قلب القرية العالمية.

وتستمر القرية العالمية بالترحيب بضيوفها يومياً في الموسم 25 ابتداءً من الساعة 4 عصراً حتى 18 أبريل 2021، مع باقة من أروع البرامج الثقافية والترفيهية على مستوى المنطقة ولجميع أفراد العائلة، لتجربة عالم من الروائع.

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