فيديو.. وزيرة الهجرة المصرية تدعو رعايا بلادها بالخارج لزيارة حي الجمالية

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رسالة إلى المصريين في مختلف بلاد العالم من حي الجمالية بعد إطلاق مشروع إحياء الحرف التراثية بحي الجمالية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم بحسب "اليوم السابع"،ضرورة معرفة المصريين بالخارج بلغتهم العربية وهويتهم المصرية ومعرفة تاريخهم، قائلة: "اتكلم عربي.. عيش عربي.. اعرف تاريخك".

فيديو.. وزيرة الهجرة المصرية تدعو رعايا بلادها بالخارج لزيارة حي الجماليةhttps://t.co/Ya9R8O6cfb#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/W0HzpssTwZ — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) February 14, 2021

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