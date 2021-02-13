11 تجربة ترفيهية تقدمها وجهات «شروق» السياحية

المصدر: دبي – وام

تواصل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) مساعيها نحو تعزيز مكانة إمارة الشارقة التنافسية على الخارطة السياحية من خلال تطوير العديد من الوجهات السياحية والترفيهية الفاخرة التي تقدم للزوار والمقيمين خيارات واسعة من التجارب الفريدة التي تجمع بين تراث الإمارات الأصيل وتنوعها البيئي وسحر طبيعتها لتكون بذلك وجهات شروق ملاذاً مثالياً لعشاق الطبيعة والتاريخ والحداثة.

وتقدم «شروق» باقات متميزة لقضاء عطلات في ست وجهات تلتزم في جميع وجهاتها بأعلى المعايير الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة بالدولة لضمان سلامة النزلاء والزوّار، وتشجيعهم على الاستمتاع بأوقاتهم دون أن يؤثر ذلك على خصوصيتهم وصحتهم.

يوفر فندق ذا تشيدي البيت الشارقة لنزلائه تجربة إقامة فريدة مع كل وسائل الراحة الحديثة بمعايير عالمية المستوى التي تتناغم بتصميمها العصري مع روح الأصالة التي تعبق في قلب الشارقة التاريخي وتروي قصص تراث الإمارة العريق.

قلب الشارقة



يقع «قلب الشارقة» في منطقة تراثية يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر ويحتضن ثلاثة أسواق شعبية وهي «سوق العرصة وسوق الشناصية وسوق صقر» ويقدم المشروع لزواره فرصة استكشاف هذه الكنوز العريقة عبر الجولات التعريفية في قلب الشارقة منها الجولة الثقافية، والتي تشمل زيارة إلى متحف بيت النابودة، وهو بيت عبيد بن عيسى النابودة أحد أبرز تجار اللؤلؤ سابقاً، للتعرف على الأسرار التاريخية والتراثية في المنطقة وأسلوب حياة الأجداد القدماء، إلى جانب الاستمتاع بالطبخ الحي وتذوق المأكولات والمشروبات الإماراتية التراثية، والمشاركة في تحضيرها وارتداء الزي الإماراتي التقليدي والتجول بين المحلات التجارية في الأسواق الثلاثة.

ويمكن للزوّار اكتشاف الثقافة الإماراتية الأصيلة وأسلوب الحياة في الخمسينيات من خلال الجولة التراثية والتي تشمل جولة في متحف الشارقة للتراث الواقع في بيت سعيد الطويل، إلى جانب المشاركة في ورشة الرسم بالقهوة إلى جانب جولة في الأسواق الشعبية الثلاثة.



واحة البداير من مسك



تقع واحة البداير في قلب صحراء البداير بالشارقة وتحيط بها الكثبان الرملية الذهبية لتشكل واحة مثالية ينعم فيها النزلاء والزوّار بالهدوء والسكينة ويتعرفون فيها على قيم الضيافة العربية الأصيلة.



نزل الرفراف من مسك



يقع النُزُل في محمية القرم والتي تحتضن واحدة من أكبر غابات أشجار القرم على الساحل الشرقي، كما تتميّز المنطقة بطبيعتها الخلابة وتنوعها البيولوجي، حيث يضم نظام المنطقة البيئي أنواعاً مختلفة ونادرة من الطيور والسلاحف والأسماك والغزلان.



نزل الفاية من مسك



يتميز نزل الفاية بموقع مثالي بين الكثبان الرملية بالقرب من صخرة الأحفور ويعتبر بوابة لاستكشاف صحراء مليحة الزاخرة بأسرار التاريخ والمغامرات المثيرة.



وجهة مليحة



تعد وجهة مليحة للسياحة البيئيّة والأثرية أحد أبرز الوجهات السياحية في الشارقة، والتي طوّرتها «شروق»، حيث تعتبر مرآة تعكس جمالها الطبيعي وتنوع الحياة البرية والاكتشافات الأثرية القيّمة المرشحة للائحة مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويعد أحد أهم المواقع الأثرية في دولة الإمارات.

وتقدم «مليحة للسياحة البيئية والأثرية» العديد من الأنشطة التي تلبي احتياجات عشاق المغامرة واستكشاف الكنوز الأثرية والطلاب ومحبي الرياضة والنشاطات الخارجية.

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