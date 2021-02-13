قصر الإمارات يحتفي بيوم الحب بمجموعة تجارب رومانسية

المصدر: دبي- البيان

يحتفي فندق «قصر الإمارات»، بيوم الحب اليوم الأحد، بمجموعة فريدة من التجارب الرومانسية، وباعتباره الوجهة المثالية لصنع ذكريات تدوم إلى الأبد، فقد أطلق عروضه الرومانسية الفاخرة التي تمنح الضيوف والزوار فرصة نادرة للاستمتاع باحتفالات «شهر الحب» طيلة فبراير الجاري في أجواء شاعرية تحفل بالرفاهية المُطلقة.

وتتضمن العروض سلسلة من الباقات الفريدة لرفاهية الضيوف الراغبين بقضاء أمسيات رومانسية هادئة، يزينها المشهد الخلاب لغروب الشمس المتلألئة فوق مياه الخليج العربي الصافية. وتتضمن نزهة القصر الفريدة قائمة طعام مُصمّمة خصيصاً لهذه المناسبة الشاعرية، مع باقة ورد جميلة يمكنكم إهداؤها لنصفكم الآخر، إلى جانب تشكيلة مميزة من المشروبات الفاخرة.

الأكواخ الشاطئية الخاصة

يمكنكم قضاء أوقات لا تنسى برفقة نصفكم الآخر في أحد الأكواخ الشاطئية التي تمتاز بخصوصيتها، مما يجعلها الملاذ الأمثل للاستجمام في عيد الحب، لا سيما مع خدمة الخادم الشخصي «بتلر» الذي سيلبّي كافة احتياجاتكم من المأكولات الخفيفة الشهية والمشروبات اللذيذة، بالإضافة إلى تقديم الأزهار الرائعة لحبيبة عمركم.

تشمل الباقة: كوخاً شاطئياً خاصاً، سلة رحلات، أزهاراً طبيعية، تجهيزات رومانسية، المشروبات الفاخرة من اختياركم. ويستوجب الحصول على هذه الباقة الحجز مسبقاً قبل 24 ساعة.



العشاء الشاعري على الشاطئ

عبّر عن مدى حبك لنصفك الآخر بعشاء رومانسي مزين بالورود على شاطئ البحر، حيث يمكنكما الاستمتاع بتجربة ذوقية فاخرة تحت النجوم من إعداد مطعم «باربيكو القصر».يشمل العرض: وجبة مؤلفة من خمسة أطباق، باقة وروداً طبيعية، تجهيزات رومانسية، المشروبات الخاصة بالمطعم.



العشاء الشاعري على شرفة خاصة

يُقدّم فندق قصر الإمارات التجربة الأروع على الإطلاق في يوم الحب، والتي تتيح للضيوف الاستمتاع بعشاء رومانسي مؤلف من خمسة أطباق، حيث سيستقبلهم مطعم «باربيكيو القصر» بباقة من الزهور ويصطحبهم إلى شرفتهم الخاصة.

يشمل العرض: قائمة طعام باربيكيو القصر بريميوم، وتجهيزات الشرفة الرومانسية.



الطاولة الشاعرية الخاصة

يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة عشاء شاعرية فاخرة مؤلفة من سبعة أطباق على الطراز العربي الأصيل. حيث سيتمّ استقبالهم تحت القباب الأيقونية بباقة من الزهور الجميلة مع المشروبات الفوارة غير الكحولية.

يشمل العرض: قائمة طعام عربية مؤلفة من سبعة أقسام، تجهيزات رومانسية مع المشروبات الفوارة غير الكحولية.



التجربة الرومانسية

لتجربة بالغة الفخامة في يوم الحب، يقدم قصر الإمارات الباقة الحصرية المُتفرّدة، والتي تتضمن شرفة خاصة فاخرة في الجناح الغربي، وقائمة طعام مؤلفة من سبعة أقسام، باقة ورد، وطيفاً واسعاً من المشروبات الفاخرة، جنباً إلى جنب مع كافة المُتطلّبات الخاصة التي تضمن قضاء الزوجين للأمسية الأروع على الإطلاق.

يشمل العرض: قائمة طعام مؤلفة من سبعة أقسام، باقة من الورود الطبيعية، تجهيزات رومانسية، والمشروبات الفاخرة.

يستوجب الحصول على هذا العرض الحجز قبل 96 ساعة.



تمتّع بالرومانسية داخل منزلك

أصبح بإمكان الضيوف جلب روائع عيد الحب إلى منازلهم دون تكبد أدنى عناء. يمكنكم مفاجأة نصفكم الآخر بباقة من الورود الجميلة مع أشهى الأطايب المعدة خصيصاً لهذه المناسبة، مع المشروبات الفوارة غير الكحولية.



شاي الظهيرة الخاص بعيد الحب

في عيد الحب، يمكن للضيوف إمضاء أوقات مميزة برفقة أحبائهم والاستمتاع بتجربة ذوقية رائعة في القصر. وخاصة شاي الظهيرة في «لو كافيه».



تجربة استجمام شاعرية في سبا قصر الإمارات

يمكن للضيوف الاستمتاع برحلة استجمام شاعرية، وإمضاء أمسية هادئة في سبا قصر الإمارات. تبدأ الرحلة بطقوس الحمام المفعم بالزيوت العطرية وبتلات الأزهار. يتبعها جلسة تقشير لبشرة الجسم وتنتهي بجلسة تدليك لكامل الجسم تساعد على التخلص من التوتر واستعادة الطاقة والحيوية.



عروض الإقامة في الملاذ الرومانسي



عند الإقامة في قصر الإمارات خلال شهر فبراير، يمكن للضيوف قضاء أروع اللحظات من خلال استكشاف التجارب الرومانسية المتوفرة في القصر. تشمل الإقامة باقة من الزهور الجميلة، المرافق الشاعرية، تجربة رومانسية لنصف يوم. الاختيار ما بين الكوخ الشاطئي الخاص أو النزهة الشاعرية، وجبة فطور فاخرة داخل الغرفة.

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