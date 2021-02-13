«مرسى العرب» يضيف 2.2 كيلو متر إلى واجهة دبي البحرية

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

تتسارع خطى فرق عمل وآليات شركة «إيه إس جي سي» للإنشاءات في تنفيذ مشروع «مرسى العرب» السياحي، الذي تطوره دبي القابضة على ضفاف دبي.



ويغطي المشروع مساحة 5.2 ملايين قدم مربعة، ويتكون من جزيرتين على طرفي فندق برج العرب، إحداهما للترفيه والسياحة العائلية ومرسى للسكان وفندقاً فريداً من نوعه، و300 شقة مطلة على الخليج، ومسرحاً يضم 1700 مقعد، والأخرى لمنتجع حصري فاخر يضم 14 فيلا فاخرة.



ويضيف «مرسى العرب» الجديد 2.2 كيلو متر إلى الواجهة البحرية للإمارة، كما يعد إضافة جديدة إلى قطاع السياحة في دبي، وتتولى «إيه إس جي سي» للإنشاءات عمليات التشييد منذ إطلاق المشروع في 2017، وتوقّع إنجازه في العالم المقبل.

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