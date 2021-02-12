«العربية» تستأنف رحلاتها بين الشارقة وكولومبو 2 مارس

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت «العربية للطيران» عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى كولومبو بدءاً من 2 مارس المقبل، وقالت إنه يمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة إلى كولومبو عبر الموقع الإلكتروني www.airarabia.com أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر. وتوفر «العربية للطيران» تغطية عالمية مجانية ضد فيروس «كوفيد 19» لجميع المسافرين على متن رحلاتها، وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة، وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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