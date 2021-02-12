«البحر الأحمر للتطوير» تمنح عقدين لتشييد فنادق

المصدر: الرياض - البيان

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، عقدين إلى شركتي البواني السعودية وبلومر- ليمان السويسرية، لدعم خطط التطوير والأعمال الإنشائية لفنادقها ومنتجعاتها الفاخرة. وستلعب الشركتان أدواراً محورية في بناء المنشآت الفندقية، عبر منطقة مشروع البحر الأحمر، حيث ستقوم شركة البواني، بالأعمال المدنية والإنشائية لأربعين فيلا فندقية في المنتجع الصحراوي، بينما تتولى بلومر- ليمان، تصميم وتصنيع الهياكل الخشبية، وتوريد مستلزماتها لأحد الفنادق المقرر إنشاؤها على جزيرة أمهات الشيخ.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باغانو: أحرزنا تقدماً كبيراً في ما يتعلق بتصميم وإنشاء البنية التحتية الأساسية، لتمكين تطوير الأصول الفندقية. ويسرنا منح هذه العقود التي تشكّل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة في أعمال تطوير منتجعاتنا المذهلة على البر الرئيس، وفي إحدى جزر الوجهة. ونثق بكفاءة شركتي البواني وبلومر- ليمان، وقدرتهما على تحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس.



ومُنحت شركة البواني المحدودة، العقد الأول في المنتجع الصحراوي، ويشمل تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية لأربعين فيلا فندقية، بالإضافة إلى أعمال المرافق العامة والطرق على امتداد الموقع. وتعدّ الطرق جزءاً لا يتجزأ من خطط تطوير المشروع، كونها تربط الفلل الفندقية مع المطعم والمنشآت الفندقية المركزية.



وستتولى الشركة السعودية أعمال الحفر والأساسات لجميع الفلل، مع إنشاء الهياكل والمرافق تحت الأرض، والتي تشكل جزءاً أساسياً من خطط التطوير. ويتضمن عقد البواني أيضاً، إنشاء شبكات البنية التحتية للمنتجع الصحراوي، مثل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والاتصالات، وإنارة الحدائق.

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