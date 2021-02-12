عروض إقامة طويلة في «استوديو إم أربيان بلازا»

المصدر: دبي - البيان

أطلق «استوديو إم أربيان بلازا»، الفندق المعاصر بتصاميمه الشبابية من فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عروض الإقامة طويلة الأمد هذا العام، للضيوف الراغبين بالتمتع بمزايا السكن المريح وسط مدينة دبي الساحرة. ويضم العرض شققاً من غرفة وغرفتين وصالة، متاحة للإقامة الشهرية وربع سنوية ونصف سنوية وسنوية، بأسعار مغرية لا تقبل المنافسة.



ويتيح فندق «استوديو إم أربيان بلازا»، للضيوف، الإقامة في شقق مفروشة بالكامل، بسلاسة، دون الحاجة إلى عقد إيجاري، كما أن الشقق في الفندق مزودة بميزات عزل الصوت، لينعم الضيوف بنوم سعيد وهانئ، دون أي إزعاج من الأصوات القادمة من خارج شققهم.



وتضم حزمة العروض القيّمة مزايا عديدة، إذ يوفر الفندق أيضاً شققاً مزودة بمطبخ وخدمة الإنترنت اللاسلكي، إضافةً إلى خدمات التدبير المنزلي والصيانة ومواقف السيارات، وخصومات مغرية على المأكولات والمشروبات وخدمات غسيل الملابس.



وقالت أورسولا شدياق، المدير العام في فندق «استوديو إم اربيان بلازا»: نفخر باختتامنا العام الثاني بنجاح، ويسعدنا بهذه المناسبة، أن نطرح باقات الإقامة طويلة الأمد هذه، لجذب الضيوف المحليين والدوليين الراغبين في الإقامة في بيئة مريحة وعصرية، وفي قلب مدينة دبي الساحرة.



كما يتميز الفندق بتصميم مميز، يلبي تطلعات المسافرين من الشباب، وتزين أرجاءه وغرفه أحدث قطع المفروشات الإيطالية، والديكورات الداخلية المعاصرة، ويضم العديد من المزايا، مثل «بلاي سبيس»، وهي منطقة مخصصة للعب الأطفال. ويسر فندق استوديو إم أربيان بلازا، الذي يضم 100 شقة فندقية أنيقة التصميم، ومزودة بأحدث وسائل التقنية والراحة، أن يدعو ضيوفه للاستمتاع بتجربة ضيافة لا تنسى.

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