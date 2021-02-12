«أوكسيدنتال الجداف» يفتح أبوابه رسمياً

المصدر: دبي- البيان

افتتحت مجموعة «بارسيلو» الإسبانية للفنادق رسمياً فندقها الخامس في الإمارات «أوكسيدنتال الجداف»، في إطار سعيها، لتعزيز حضورها في الدولة والمساهمة بتطوير قطاع السياحة المستدامة. يضمّ الفندق الجديد 365 غرفة وجناحاً بتصميم عصري، يجمع بين عناصر العمارة الأوروبية والعربية الأصيلة، ويقع في منطقة الجداف المزدهرة.



وقال إدواردو إسبيريتوسانتو ماريرو، المدير العام للمجموعة: إنّ هذا اليوم هو يوم مهم لفندق أوكسيدنتال الجداف بشكل خاص ولمجموعة فنادق بارسيلو بشكل عام. وقد جاء افتتاح فندقنا هذا نتيجة الجهود الحثيثة، التي بذلها موظّفونا الموهوبون والشغوفون، الذين يجمعهم هدف واحد وهو إثراء سوق الضيافة بعروض إقامة جديدة. بالطّبع، لم تكن مسيرتنا بتلك السهولة، فقد مررنا بأوقات صعبة كان للجائحة العالمية اليد الطولى بها، إلا أنّنا كلّلنا مسيرتنا بالافتتاح، وذلك بفضل مساعي حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، التي أطلقتها هيئة الصحة في دبي، فضلاً عن المبادرات الاقتصادية والسياحية لدائرة السياحة في دبي التي لولاها لما افتتحنا الفندق ضمن بيئة صحيّة وآمنة.



من جهتها، قالت راشيل لوبيز، نائبة الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لمجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي: لا شك في أن فندق أوكسيدنتال الجداف هو إضافة جديدة ومميزة لعلامة أوكسيدنتال في دبي، وهو أحد الفنادق الخمسة التي تقع تحت مظلة مجموعة فنادق بارسيلو في الإمارات. وكغيره من فنادق أوكسيدنتال، يتميّز أوكسيدنتال الجداف بالتزامه طويل الأمد بتقليل تأثيراته السلبية على البيئة. ويتجلّى هذا الالتزام باستخدام الألواح الشمسية لتشغيل سخّانات المياه للحفاظ على الطاقة، وتثبيت المعدّات المختلفة للحدّ من هدر المياه. وقد سمحت لنا هذه الابتكارات جنباً إلى جنب مع مزايا التصميم الذكية بافتتاح فندق فريد لا نظير له في السوق.

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