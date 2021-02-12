ظهور ملامح فندق «ماربيلا » في جزيرة قلب أوروبا

المصدر: دبي - البيان

شهدت جزيرة قلب أوروبا، التي تقع قبالة شواطئ دبي وسط جزر العالم، تَشكل ملامح فندق «ماربيلا» الذي تطوره مجموعة «كلايندينست» والذي يضم 191 شقة وجناحًا وكهفًا.



ومن بين 191 غرفة في فندق «ماربيلا»، سوف يكون هناك 140 شقة فندقية بشكل راق وخلاب لكل منها منصة مشاهدة والتي تصل مساحتها إلى 47 مترًا مربعًا. كما سيختار الضيوف أيضًا من بين 48 غرفة فاخرة من فئة الخمس نجوم – والتي تعني الكهوف - بمساحات تصل إلى 60 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى ثلاثة أجنحة فاخرة للغاية من «منزل الصيادين»، بمساحة شاسعة والتي تبلغ 250 مترًا مربعًا ومنصة مشاهدة كبيرة.



كما يوجد خمسة عشر فندقًا ومنتجعًا مبتكرًا تتطور بسرعة في قلب أوروبا. والذي بدوره سوف يعمل على توفير أكثر من 4000 وحدة ضيافة، لتلبية احتياجات السياح الإقليميين والدوليين إلى جانب متعة كبيرة من المهرجانات والمأكولات العضوية الأصيلة والمأكولات الثقافية في موقع يسهل الوصول إليه في الشرق الأوسط على مدار العام.



وقال جوزيف كلايندينست، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كلايندينست» إن البناء يؤكد الزخم الكبير نحو استكمال هذه الوجهة ذات المستوى العالمي. إن تطوير فندق ماربيلا يلتزم برؤيتنا التي لا مثيل لها لتقديم أفضل التجارب الأوروبية للزوار هنا في دبي، وأضاف أنه سوف يتم الانتهاء من بناء المشروع بحلول نهاية 2022.

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