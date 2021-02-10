26.5 % حصة الإمارات من السعة المقعدية بالرحلات الجوية أوسطياً

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

أظهرت بيانات مؤسسة «أو إيه جي»، أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات ابتداءً من 8 الجاري ولمدة أسبوع يبلغ 578 ألفاً و580 مقعداً مقابل 602 ألف و841 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات استحوذت السوق الإماراتية على 26.5% من إجمالي السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة 2.183 مليون مقعد. وبلغ عدد الرحلات الدولية المغادرة من مطارات الدولة 2438 رحلة الأسبوع الذي بدأ 8 الجاري وتعادل 22% من عدد الرحلات في المنطقة والبالغة 11 ألفاً و176 ألف رحلة وجاء سوق الإمارات في المرتبة الثانية كأكبر سوق للرحلات الجوية من حيث عدد المقاعد الدولية.

وجاءت طيران الإمارات، ضمن أكبر 20 ناقلة في السعة المقعدية وستشغل 456 ألفاً 947 مقعداً على الرحلات الدولية الأسبوع الجاري واستحوذت الناقلة على 21% من السعة التي توفرها الناقلات الجوية في المنطقة.

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