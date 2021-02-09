"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها من دبي إلى ساو باولو في 11 فبراير

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات، عن استئناف خدمات الركاب من دبي إلى ساو باولو في البرازيل في 11 فبراير 2021 على رحلة "EK 261"، وسيتم قبول سفر العملاء مع ساو باولو كوجهتهم اعتبارا من هذا التاريخ.

وذكرت الناقلة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني: "ستظل خدمات الركاب من ساو باولو إلى دبي معلقة حتى 28 فبراير 2021.. ولن يتم قبول المسافرين من ساو باولو للسفر قبل هذا التاريخ".

كانت طيران الإمارات قد علقت خدمات الركاب بين دبي وساو باولو من 1 وحتى 10 فبراير 2021 نظراً لتطورات جائحة "كوفيد-19".

وتابعت: "نأسف للإزعاج.. ويرجى من جميع عملائنا المتأثرين الاتصال بوكلاء حجوزاتهم أو بمراكز اتصال طيران الإمارات".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز