290 ألف زائر لدبي سفاري بارك خلال الثلاثة أشهر الماضية

المصدر: وام

شهدت دبي سفاري بارك بعد إعادة افتتاحها في أكتوبر الماضي إقبالا لافتا وذلك بعد الانتهاء من عملية تجديد وتطوير شاملة تهدف إلى توسيع مرافق الحديقة وإثراء تجربة الزوار بشكل أكبر مع اتخاذ تدابير جديدة للحفاظ على سلامة الزوار.

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي إن دبي سفاري بارك خلال الثلاثة أشهر الماضية شهدت إقبالا لافتا حيث بلغ عدد زوارها 290 ألف زائر وسط تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية صارمة وتمتد الحديقة على مساحة كبيرة تصل إلى 119 هكتارا".

وأضاف: "قمنا بتنفيذ 13 تجربة تشغيل لـ 3 أشهر سبقت الافتتاح وبمشاركة 7 آلاف شخص وبلغ متوسط نسبة الرضا لديهم 93 بالمائة ولم يتم عرض جميع الحيوانات في تلك التجارب وقمنا بإجراءات التحسينات على بعض الملاحظات المسجلة وفي الافتتاح تم عرض جميع الحيوانات أمام الزوار" ..موضحا أنه تم إدخال بعض الخدمات الجديدة مثل المركبات المكيفة لنقل الزوار وتنفيذ برامج تعليمية تثقيفية للزوار وبالنسبة لرحلات الطلبة.

وأشار إلى أنه تمت متابعة الملاحظات التي تم تلقيها من خلال الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والاستبيانات التي تم توزيعها لدى الاستقبال في الحديقة.

ولفت إلى أن الزوار استمتعوا بتجربة مجموعة متنوعة من الخيارات والوجهات والمواقع ومنها جولة سفاري الصحراء العربية والقرية الآسيوية والقرية الأفريقية والوادي وقرية المستكشف ومزرعة الأطفال بالإضافة إلى تجربة فريدة خلف الكواليس.

وذكر أنه تمت إضافة حيوانات جديدة للحديقة بعد فترة من إغلاق السفاري ..منوها بأن "دبي سفاري بارك" تعمل على تقديم مجموعة واسعة من استراتيجيات رعاية الحيوانات والحفاظ عليها للمساهمة في توفير حياة أفضل للحيوانات المحلية فضلا عن استضافة المشاريع التعليمية والبحثية التي تدعم الهدف من إنشاء الحديقة ..كما تساهم الحديقة في جميع أنحاء العالم في الحفاظ على الحيوانات البرية والمهددة بالانقراض خلال برامج التربية ومهام الإنقاذ ويمكن للزائرين مشاهدة عدد من أروع الحيوانات في العالم والتفاعل معها ضمن مكان واحد.

وبين أن فريقا من الخبراء يعمل على توفير بيئة صحية وتقديم العناية والاهتمام لجميع الحيوانات في "دبي سفاري بارك" وبالنسبة للأنواع التي لا تنتمي إلى هذه المنطقة فلديها موائل مغلقة مخصصة للحفاظ على التحكم في المناخ ولضمان راحة الحيوانات.

وأوضح الهاجري أنه يوجد في الحديقة حوالي 3 آلاف حيوان من أنواع مختلفة وتوفر الحديقة فرصا للاستمتاع بأفضل الأوقات بين مظاهر الحياة البرية من مختلف البيئات العالمية وما توفره من تجارب تفاعلية ومجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية إضافة إلى فعاليات جديدة تم تصميمها لتتناسب مع مختلف الأعمار.

يذكر أن "سفاري دبي بارك" تستقبل الزوار يوميا من الـ 9:00 صباحا إلى الـ 5:00 مساء ويتطلب من جميع الزوار القيام بالحجز المسبق عبر الموقع الالكتروني لدبي سفاري بارك www.dubaisafari.ae حيث تعمل الحديقة حاليا بسعة محدودة وسط تطبيق تدابير احترازية إضافية تماشيا مع التوجيهات الحكومية وبالتوازي مع أعلى معايير الصحة والسلامة التي تطبقها المتنزهات الترفيهية العالمية.

وكانت بلدية دبي أعلنت مؤخرا أن "دبي سفاري بارك" أكملت الاستعدادات لاستقبال زوارها بعد أن انتهت من إجراء عمليات التطوير الشاملة التي خضعت لها العديد من المرافق الداخلية للوجهة المتميزة والتي تعد من نقاط الجذب السياحية والترفيهية المهمة في دبي بما تقدمه للزائرين وتم إدخال عدة إضافات بهدف تحقيق راحة للزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة والاستمتاع بخدماتها ومعالمها.

كما تم تطوير مسارات السير الخاصة بالزوار داخل الحديقة حتى يتمكنوا من استكشاف كافة مناطقها بسهولة ويسر.

وحرصت بلدية دبي على توفير تجربة شمولية لمرتادي "دبي سفاري بارك" تضمن توفير كافة متطلباتهم حيث تم توفر مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية ومحلات لبيع الهدايا التذكارية وكذلك خدمة القطارات والسيارات الصديقة للبيئة من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في كافة مرافقها.

وتضم "دبي سفاري بارك" 3 قرى رئيسة هي "القرية الأفريقية وقرية المستكشف والقرية الآسيوية" بالإضافة إلى جولة سفاري الصحراء العربية.

وتبلغ مساحة القرية الأفريقية 12 هكتاراً وتتميز منشآتها بالطراز الأفريقي في جميع أبنيتها بألوانها الزاهية بحيث يشعر الزوار وكأنهم في قلب القارة السمراء وتنقسم القرية إلى منطقتين رئيسيتين هما السافانا الأفريقية وغابات أفريقيا المطيرة.

وتضم القرية الأفريقية منطقة البلازا الرئيسة التي توجد فيها مجموعة من المرافق والمطاعم لخدمة الزوار.

وتحاكي القرية الآسيوية الأنماط المعمارية الفريدة لهذه القارة وما يمتاز به طرازها المعماري من زخارف ونقوش خاصة إذ تجسد القرية التنوع الثقافي الكبير لقارة آسيا وتضم مجموعة من الحيوانات البرية المتنوعة على مساحة 5 هكتارات مما يتيح للزائر فرصة الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات في نزهة خاصة من خلال هذه التجربة كما تضم القرية معارض للحيوانات المختلفة التي تعيش في هذه المنطقة بالإضافة إلى عرض مخلوقات العالم المذهلة في المسرح الأسيوي.

ويمكن للضيوف التجول في "قرية المستكشف" أحد أماكن المغامرات الموجودة في "دبي سفاري بارك" للتعرف إلى أنواع إضافية من الحيوانات والطيور الملونة من جميع أنحاء العالم من خلال رحلة سفاري والفريدة من نوعها تحفز الزائرين على اكتشاف الحيوانات من أفريقيا وآسيا عبر حافلة سفاري يرافقهم فيها مرشد متخصص يقدم لهم شرحاً عن الحيوانات ويجيب عن أسئلة واستفسارات الزوار.

وتمتد جولة سفاري الصحراء العربية على مساحة 8 هكتارات تتوزع فيها الحيوانات على أساس التضاريس الجغرافية في المنطقة العربية ضمن 3 بيئات مختلفة بدءا من الأراضي الصحراوية تليها الجبال الصخرية حيث يتم عرض مختلف الحيوانات كل حسب بيئته ويخوض الزوار تجارب مختلفة بين المعارض عبر المركبة الكهربائية في بيئة عربية نموذجية مع أنواع مختلفة من النباتات التي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع طبيعة هذه المنطقة.

وتعد منطقة مزرعة الأطفال إحدى الوجهات التعليمية والترفيهية الرئيسة في الحديقة إذ تعكس السمات التقليدية للمزارع الصغيرة وتشمل اسطبلات للخيول وحظائر للأبقار والأغنام والماعز والدجاج حيث يمكن للعائلات الاستمتاع بالأنشطة الخاصة بالمزرعة مع أطفالهم من جميع الأعمار.

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