شراكة لتعزيز تواصل الاتحاد للطيران مع المسافرين للاستجابة لمتطلبات السفر المتغّيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

دخلت 15below، مورّد منصة إخطارات الركاب الآلية في العالم، في شراكة مع الاتحاد للطيران لتطوير نظام تواصل خاص بالناقلة للاستجابة لمتطلبات السفر المتغّيرة باستمرار في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال نيكولا كي، الرئيس التنفيذي لشركة 15below: لطالما كان غياب المعلومات الضرورية عاملاً أساسياً في التوتر الذي يشعر به الكثيرون عند السفر. وفي الوقت الذي تتغير فيه القوانين باستمرار، فإن التواصل الفعّال مهم للغاية لراحة المسافر.

إن عملنا مع الاتحاد يمنح المسافر المزيد من السيطرة من خلال تجربة سفر سلسة وبعيدة عن المخاطر، في حين لدينا الكثير من الأمور المهمة التي علينا التفكير بها.

وتتصل منصة 15below مباشرة بنظام الحجوزات الخاص بالاتحاد للطيران، ما يسمح لشركة الطيران بالتواصل تلقائياً مع المسافرين باستخدام معلومات الحجز. ومع توفر جميع المعلومات التي يحتاجون إليها، ينعم الضيوف بتجربة سفر سلسة ومريحة من دون الحاجة للانتظار والوقوف في الطابور والتواصل الجسدي غير الضروري في المطار.

وقال فرانك ماير، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مجموعة الاتحاد للطيران: الاتحاد للطيران هي لاعب عالمي في مسيرة التحوّل الرقمي في قطاع الطيران.

ومع بدء تخفيف القيود على السفر، تقع على عاتقنا مسؤولية البحث عن حلول مبتكرة تعزّز من تجربة السفر لضيوفنا. أصبح ضمان صحة وسلامة الضيوف كجزء من رحلة الضيف الجديدة، عاملاً أساسياً من أعمالنا، كما أن شراكتنا مع 15below محورية لتحقيق هذا الهدف.

تظهر الأبحاث التي قام بها اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أن 72% من المسافرين يرغبون بالحصول على معلومات محدّثة على أجهزتهم الذكية خلال رحلتهم، كما أن كل 3 من بين 5 أشخاص يرغبون بالحصول على تحديثات مباشرة في حال حصول أي تغيير على رحلتهم.

وعلماً أن تجربة المسافر تبدأ مع عملية الحجز وتنتهي عند الوصول إلى الوجهة الأخيرة، تسمح شراكة الاتحاد مع 15below بالتواصل المستمر والمحدّث مع الضيوف خلال فترة الرحلة.

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