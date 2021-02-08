طيران الإمارات تستأنف عملياتها كالمعتاد بين دبي والدنمارك

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعلنت طيران الإمارات اليوم، عن استئناف عملياتها كالمعتاد بتسيير الرحلتين (ئي كيه 151/ ئي كيه 152) بين دبي والعاصمة الدنماركية كوبنهاغن اعتباراً من الأربعاء المقبل 10 فبراير الجاري.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات لـ "البيان": "وفقاً لمتطلبات السلطات الدنماركية، فإنه يتعين على جميع الركاب المسافرين إلى كوبنهاغن تقديم شهادة اختبار (PCR) كوفيد- 19 سلبية أو نتيجة سلبية لاختبار الأنتيجين السريع (Rapid Antigen) حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرة".

وأضاف المتحدث: "كما ينبغي إجراء الاختبار في غضون 24 ساعة قبل الصعود إلى الطائرة في محطة المغادرة. ويتوفر في مطار دبي الدولي مرفق خاص بإجراء اختبار الأنتيجين السريع لفحص المسافرين الذين لا يحملون شهادة اختبار سلبية قبل صعودهم إلى الطائرة".

يشار إلى أن طيران الإمارات لم توقف رحلاتها إلى كوبنهاغن ولكن تقوم بتسيير رحلة في اتجاه واحد إلى دبي.

وتقوم الناقلة بتسيير 5 رحلات بين دبي وكوبنهاغن أسبوعياً.

ورحبت دولة الإمارات بقرار مملكة الدنمارك رفع التعليق المؤقت عن الرحلات القادمة من الدولة اعتباراً من أمس الأحد، السابع من فبراير الجاري.

واتخذت السلطات الدنماركية سلسلة من الإجراءات قضت بمطالبة المسافرين من جميع الدول بالحصول على نتيجة سلبية لاختبار (PCR) قبل 24 ساعة من السفر والحجر الصحي لمدة عشرة أيام عند الوصول ويتماشى ذلك مع الإجراءات التي نفذتها دولة الإمارات بنجاح منذ بداية جائحة «كوفيد-19».

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